Muere Ciudadana Canadiense tras Ataque en Teotihuacán

La ministra Anita Anand informó sobre el fallecimiento de una canadiense y otra herida en Teotihuacán tras ataque armado

Regeneración, 20 de abril de 2026.– La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, confirmó un evento trágico en territorio mexicano.

Una ciudadana canadiense falleció tras un ataque con armas de fuego en el Estado de México.

Otra mujer de la misma nacionalidad resultó herida durante este incidente violento.

El suceso ocurrió este lunes dentro de la famosa zona arqueológica de Teotihuacán.

La funcionaria canadiense lamentó profundamente el deceso de su compatriota en suelo extranjero.

Calificó el evento como «un horrendo acto de violencia armada» ocurrido en el sitio histórico.

El gobierno canadiense ya brinda el acompañamiento necesario a los familiares de las víctimas directas.

Esta noticia ha generado una fuerte conmoción entre la comunidad internacional y los visitantes locales.

Respuesta diplomática y consular

Los servicios consulares de Canadá activaron protocolos de emergencia para asistir a los afectados de inmediato.

Mantienen un contacto permanente con los seres queridos de la mujer fallecida y la persona lesionada.

La ministra Anand expresó su solidaridad personal a través de sus redes sociales oficiales esta tarde.

«Mis pensamientos están con su familia y seres queridos», manifestó la diplomática en su mensaje público.

El gobierno de Canadá vigila de cerca la atención médica brindada a la ciudadana sobreviviente.

Buscan garantizar que los procesos legales y de repatriación se realicen con total transparencia.

La asistencia consular es prioritaria para mitigar el dolor de las familias involucradas en la tragedia.

Este apoyo institucional busca dar certeza en medio de un escenario de crisis e incertidumbre.

Víctimas internacionales bajo atención

La lista de lesionados incluye ciudadanos de Canadá, Colombia, Brasil, Rusia y Estados Unidos.

Entre los heridos se encuentran menores de edad y adultos mayores en estado delicado.

Destaca el caso de una mujer canadiense de 29 años con herida por arma de fuego.

También se reportan ciudadanos colombianos con impactos de bala trasladados a hospitales de especialidad.

Las víctimas recibieron atención inicial en hospitales de Axapusco y clínicas privadas de Teotihuacán.

Algunos pacientes requirieron traslados urgentes debido a la gravedad de sus heridas internas.

Se reportan lesiones por proyectil en extremidades, tórax y diversas zonas del cuerpo.

«Se informa sobre el estado de las personas afectadas», señalaron las autoridades en la tarjeta informativa.

Ataque desde la cima de la pirámide

Un hombre armado desató un tiroteo desde lo alto de la Pirámide de la Luna este lunes.

El reporte oficial indica que las detonaciones comenzaron aproximadamente a las once y media de la mañana.

Guardias de seguridad interna solicitaron apoyo inmediato al detectar al sujeto realizando disparos con un arma corta.

«Se detectó una persona haciendo detonaciones de arma de fuego», informaron los elementos de la Policía Auxiliar.

Fuerzas de seguridad estatales y federales arribaron al sitio histórico pocos minutos después de recibir la alerta.

Los agentes confirmaron que el agresor utilizaba una pistola calibre .38 para atacar a los visitantes presentes.

Tras cometer el crimen, el atacante decidió quitarse la vida en el lugar de los hechos violentos.

«Se suicidó la persona que estaba disparando», confirmó el comandante del Servicio de la zona arqueológica.

El atacante portaba una camiseta con la leyenda «Natural Selection», vinculada a la masacre escolar de Columbine.

Esta referencia sugiere una planeación simbólica, pues el ataque coincidió con el aniversario de aquel evento en Estados Unidos.

El sujeto también llevaba consigo un cuchillo, un arma de cacería y diversos cartuchos útiles para disparar.

«El agresor portaba una camiseta vinculada a la estética true crime», señalaron fuentes de inteligencia policial.