Ecuador: Noboa envía miles de soldados a áreas conflictivas

Se decretó un nuevo estado de excepción por dos meses, como parte de acciones para enfrentar el «conflicto armado interno» en Ecuador

Regeneración, 16 de enero 2026– Este viernes, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, encabezó en el palacio gubernamental una sesión del Bloque de Seguridad, mientras se lleva a cabo el envío de miles de soldados a las provincias más afectadas por la violencia en el país andino.

Presidente Noboa activa la “Ofensiva Total” con más de 10.000 militares en Guayas, Los Ríos y Manabí, Fiscalía investiga presunta estafa con criptomonedas en Cuenca y el director de la CIA se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez.



Más noticias en

Reunión

La Asamblea Nacional le otorgó a Noboa la licencia para estar ausente de sus funciones por 18 días, desde el 1 hasta el 18 de enero.

A pesar de esto, él dirigió la reunión en la que participaron los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; del Interior, John Reimberg; y de Gobierno, Nataly Morillo.

También asistieron representantes de las fuerzas armadas y la policía.

Durante la reunión, se evaluaron y discutieron acciones para mejorar la seguridad en el país.

Estrategias

Las autoridades compartieron las estrategias que se están llevando a cabo y anunciaron que Guayas, Los Ríos y Manabí entran en la etapa de «Ofensiva Total».

Esta etapa incluye el envío masivo de más de 10.000 soldados, que serán distribuidos de manera estratégica para fortalecer el control del territorio.

Además, se mencionó la necesidad de enfrentarse directamente a las organizaciones criminales, según informó la Presidencia a través de sus redes sociales.

Despliegue

En este contexto, entre el jueves y viernes, más de 2.000 soldados fueron desplegados en Guayas para apoyar las operaciones de seguridad en la zona costera.

Este envío forma parte de las acciones del Estado para combatir a los Grupos Armados Organizados (GAO) y mejorar el control del territorio, señaló el Ejército.

El pasado 31 de diciembre, Noboa instituyó un nuevo estado de excepción por un período de 60 días.

Se hará efectivo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos.

Asimismo, se incluyeron los municipios de La Maná en la provincia de Cotopaxi, y de Las Naves y Echeandía en Bolívar.

Daniel Noboa intensifica la lucha contra los grupos criminales con operativos militares coordinados en varias provincias, en una estrategia enfocada en restablecer el orden y proteger a la ciudadanía.

«Conflicto armado interno»

Ecuador ha estado bajo un estado de «conflicto armado interno» desde 2024.

Noboa lo declaró para intensificar la lucha contra los grupos delictivos, a los cuales se les ha calificado como «terroristas».

El presidente Daniel Noboa, que estaba de licencia del 1 al 18 de enero de 2026, regresó antes de tiempo al país para supervisar el despliegue de cerca de 10.000 militares en Guayas, Manabí y Los Ríos como parte de la estrategia "Ofensiva Total"

A pesar de esa declaración, 2025 finalizó con un récord de homicidios en Ecuador, contabilizando cerca de 9.300, según datos del Ministerio del Interior.