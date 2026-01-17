Marina anuncia nueva Jefatura de Operaciones Navales

Marina: Nueva Subsecretaría de Asuntos Marítimo y Portuarios. Control de todas las operaciones navales, entre ellas, seguridad pública

Regeneración, 16 de enero de 2025. La Marina anunció una nueva jefatura de Operaciones Navales así como nueva subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, cambio más relevante en la historia reciente de la institución.

Lo anterior señaló la Secretaría de Marina en redes sociales.

Cargos

Cabe destacar que la Jefatura de Operaciones Navales «será ocupado por el almirante José Manuel Salinas Pérez».

Y es que Salinas Pérez tendrá bajo su responsabilidad el funcionamiento de los 45 mandos navales que existen en el país, entre ellas las regiones, fuerzas, zonas y sectores navales.

«El establecimiento de la Jefatura de Operaciones Navales, así como la creación de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios…

«…, constituye el cambio estructural más relevante en la historia reciente de la Secretaría de Marina».

Lo anterior subrayó el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, desde la cuenta oficial como Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México.

Altamar

«Un momento que redefine la forma en que ejercemos el Poder Naval de la Federación y la rectoría marítima nacional».

Además, «que exige visión, carácter y compromiso absoluto con la Nación, que impacta directamente en la seguridad marítima, el desarrollo portuario, la disciplina institucional y la fortaleza del Estado mexicano».

Tras lo anterior, el alto mando Morales subrayó los intereses nacionales:

«Con esta reestructuración, nuestra Secretaría reafirma su vocación de servicio y protege los Intereses Marítimos Nacionales con visión de Estado, para contribuir a la grandeza de México».

Encargo

Cabe destacar que el Jefe de Operaciones Navales solo estará por debajo del secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles

Además, Operaciones Navales será responsable del funcionamiento de los 45 mandos navales de México, en sus regiones, fuerzas, zonas y sectores navales.

Entre ellas, tareas de seguridad pública en el territorio mexicano.

La nueva Jefatura a cargo del almirante Salinas Pérez se dividirá en cuatro coordinadoras: de Unidades de Superficie; de Aeronáutica; de Infantería de Marina; y para la Atención de Desastres Naturales.

Asimismo, tendrá 11 secciones diferentes: de Personal, de Inteligencia, de Operaciones, de Logística, Planes, Ciberseguridad, Protección Marítima y Portuaria.

Además de: Tareas de Apoyo a Seguridad Pública, Inteligencia Artificial, Leyes y Reglamentos, y Comunicaciones.

Salinas Pérez es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar con maestría en Administración Naval y formación especializada en fuerzas especiales y estado mayor en Guatemala, Brasil, EU y Corea del Sur.

Ha ocupado cargos como Director de la Escuela Naval, Comandante de Regiones Navales, Jefe del Estado Mayor General y Coordinador General de Infantería de Marina.

Subsecretario

Por otra parte Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, que recibe el cargo de Subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios, una nueva subsecretaría.

Anteriormente, era Jefatura de Estado Mayor General de la Armada y por reformas a la Ley Orgánica de la Armada de México, se modificó el 8 de noviembre pasado.

La cual ahora, se dividirá en la Unidad de la Autoridad Marítima Nacional, como brazo operativo; y la Unidad de Puertos y Marina Mercante.

Toledo Guzmán es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar como Ingeniero en Ciencias Navales, con Maestrías en Seguridad Nacional y Administración Naval.

E incluso, Especialidad de Mando Naval y formación avanzada en protección marítima, tráfico marítimo y alta gerencia militar.

Junto a ellos, por órdenes del secretario de la institución, también tomaron su nuevo cargo el almirante Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla como Inspector y Contralor General de la Secretaría de Marina.

Además del vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo como comandante de la Región Naval Central.