EE.UU. designa al «Cártel de los Soles» organización terrorista

El gobierno de Maduro ha señalado que la intención de EE.UU es desestabilizar al régimen para poder controlar el petróleo

Regeneración, 25 de noviembre 2025– La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) abre la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región.

Y aquí, muy quitada de la pena,representante @MaElviraSalazar, declara que intereses de Estados Unidos para con #Venezuela🇻🇪 no son el supuesto operativo antinarcóticos ni el inexistente Cartel de los Soles, es nuestro Petróleo. Misma trama de Irak y otros🌐saqueados. #NoPodrán💪 pic.twitter.com/uhLXqzwqNr — Daniel Méndez (@danielmendezp8) November 25, 2025

Decisión

La decisión encuadra a la red venezolana dentro de la misma categoría legal que grupos armados, bandas y carteles.

Algunos de estos grupos son reconocidos internacionalmente por su capacidad de generar violencia y desestabilización.

La lista de organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) es gestionada por el Departamento de Estado.

Otorga a Washington facultades jurídicas amplias, por ejemplo, para imponer sanciones o congelar activos.

Y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida en la lista.

Andamiaje legal

Sumar al Cartel de los Soles refuerza un andamiaje legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos.

Han sido acusados, sin presentación de pruebas, por tráfico de drogas y corrupción, lo que amplía la posibilidad de acciones estadounidenses en el país caribeño.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”.

Reiteró además que Washington considera al propio Maduro como líder de la estructura criminal.

El gobierno bolivariano rechaza estas acusaciones y sostiene que no existen pruebas públicas que lo vinculen a redes de narcotráfico.

Además, ha señalado que el verdadero objetivo de Trump es la caída del régimen, para poder aprovecharse del petróleo del país sudamericano.

Nuevo estatus

Pero el nuevo estatus autoriza una presión adicional sobre aliados, bancos, empresas e individuos que tengan relación con el régimen venezolano.

Esto, aparte de las investigaciones judiciales y las sanciones sectoriales vigentes, incluido el embargo petrolero y bloqueos financieros.

Las acciones o apoyos hacia el grupo ahora podrán ser perseguidos penalmente bajo leyes antiterroristas de Estados Unidos.

La inclusión del Cartel de los Soles en la lista FTO “abre nuevas opciones” para la administración norteamericana, especialmente en términos militares.

Alternativas legales

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, definió la decisión como un paso que brinda “toda una gama de alternativas legales”.

Este cambio puede servir como justificación para futuras operaciones sobre infraestructuras o activos fuera de zonas urbanas.

La declaración se produce en un momento de máxima presencia militar estadounidense en el Caribe.

El portaviones USS Gerald R. Ford —el más grande de la flota— dirige una operación acompañada por más de una decena de barcos.

Cuenta con aviones de combate y 12.000 efectivos, para «combatir organizaciones de narcotráfico».

"Estamos a punto de entrar"



La congresista @MaElviraSalazar

Habla de la operación militar

De @usairforce que llegará a Venezuela, a Miraflores a capturar de Nicolás Maduro Jefe del Cartel de Los Soles .



Ya Saben Quién Está Asustado en Colombia ? pic.twitter.com/ctG2c3l9Da — rafapacheco (@rafapachecop) November 25, 2025

Embarcaciones hundidas

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han hundido al menos 21 embarcaciones y han matado a más de 80 personas, sin prubeas incriminatorias en ninguno de los casos.

La campaña busca asfixiar financieramente al régimen de Caracas, que ya padece hiperinflación y restricciones para colocar su petróleo en el mercado internacional.

Economistas citados por AFP consideran que la designación FTO puede endurecer el embargo vigente y forzar a Venezuela a vender crudo con fuerte descuento, agravando la crisis económica.

Nicolás Maduro ha minimizado el impacto y sostiene que no se dejará “intimidar” por decisiones foráneas.

Mientras tanto, participa regularmente en actos públicos y exhibe el supuesto respaldo de altos mandos militares.

Designación

La designación como organización terrorista extranjera no implica un ataque inminente, pero incrementa los costos y riesgos asociados a cualquier transacción o vínculo con Caracas.

Permite a Washington bloquear propiedades, perseguir recursos y acelerar la cooperación con países aliados para limitar el margen de acción del régimen.