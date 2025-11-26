Orden de arresto contra copropietaria de Miss Universo

La empresaria Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip no se presentó a una audiencia del caso penal por supuesto fraude de casi un millón de euros

Regeneración, 25 de noviembre 2025– El popular certamen de belleza internacional, Miss Universo, ha estado envuelto en bastantes polémicas desde que el pasado viernes coronaran a la mexicana Fátima Bosch, como la ganadora de la edición 2025.

Polémicas

Van desde el supuesto fraude de la ganadora y las conexiones familiares de la Miss de Costa de Marfil, quien además acaba de renunciar a su título de Miss Universo África y Oceanía.

Ahora un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, conocida por ser copropietaria de Miss Universo.

Esto fue por no presentarse a una audiencia clave en un caso penal por supuesto fraude cercano a un millón de euros.

La jueza de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, confirmó que la orden fue emitida luego de que la empresaria no compareciera este martes, sin aportar más detalles.

De acuerdo con el medio local The Nation, “Anne” debía acudir a escuchar la sentencia de un juicio.

Este era por un presunto fraude conjunto valorado en casi un millón de dólares, pero ella no asistió a la cita judicial.

«Anne» y JKN Global Group

La empresaria de 46 años Jakkaphong «Anne» es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares.

Forbes la ha descrito como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo.

La magnate renunció a la dirección de JKN en junio, después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Según explicó la empresa en un comunicado, “Anne” fue acusada de incluir o permitir declaraciones falsas en los estados financieros de 2023.

También se le señala por no mantener registros “completos, precisos y veraces” del primer trimestre de 2024.

En ese periodo, JKN vendió el 50 por ciento de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen.

Proceso judicial

Las autoridades aclararon que el proceso judicial contra Jakrajutatip no está relacionado con la controversia en el certamen.

Un presunto fraude en la elección de Fátima Bosch, representante de México y ganadora de la edición de este año, suscitó el escándalo.

Aunque dejó la dirección en junio, “Anne” mantuvo una presencia constante en actividades ligadas a Miss Universo hasta finales de octubre.

Sin embargo, desde noviembre no ha sido vista en público, lo que ha generado versiones en medios locales sobre una posible salida del país.