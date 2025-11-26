EE.UU: Precios aumentan para el Día de Acción de Gracias

Los precios de productos clave están aumentando, incluida la salsa de arándanos y las patatas, a pesar de afirmaciones de Trump

Regeneración, 26 de noviembre 2025– Es una tradición del Día de Acción de Gracias para muchas familias en Estados Unidos, acudir a tiendas como Walmart para abastecerse de arándanos rojos, batatas y, la pieza de resistencia, un clásico central: el pavo Butterball.

Trump’s chaotic policies are costing American families this holiday. pic.twitter.com/lfD37buGt2 — Cory Booker (@CoryBooker) November 26, 2025

Kit de Acción de Gracias

Pero este año, el kit de comida anual de Acción de Gracias de Walmart se ha convertido en un punto de conflicto.

Esto, debido a las cuestiones de inflación y estabilidad económica bajo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

La administración Trump ha señalado el costo del kit de Walmart como una señal de que sus políticas económicas están controlando la inflación.

El viernes, Trump lo volvió a señalar en entrevista con la prensa en el Despacho Oval: «Hemos bajado mucho los precios con respecto al año pasado».

«Walmart dijo que el Día de Acción de Gracias de este año es exactamente un 25% más barato que el año pasado».

Pero la oferta del minorista con sede en Bentonville, Arkansas, tiene sus limitaciones.

Tomorrow is Thanksgiving and families should be celebrating. Instead, they’re struggling with sky high prices. It’s time for the Trump Administration to get serious about tackling the cost of living and help families make ends meet this holiday season. pic.twitter.com/LRQgQnzm9j — Rep. Scott Peters (@RepScottPeters) November 26, 2025

El kit contiene menos artículos (20 en comparación con los 29 del año pasado) y utiliza más productos genéricos en lugar de marcas reconocidas, un cambio que generalmente reduce los costos.

Las empresas como Walmart, Amazon y Kroger que ofrecen kits de comidas para el Día de Acción de Gracias pueden determinar lo que contienen sus paquetes y optar por absorber los costos.

Precios del pavo

Pero los datos oficiales sugieren que los precios están subiendo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pronostica que los precios del pavo serán aproximadamente un 40 % más altos que el año pasado por estas fechas.

En gran parte debido a la escasez de suministro relacionada con la gripe aviar.

Sin embargo, los datos sobre el precio del pavo varían según el lugar donde se busque.

Across America, families are having to cut back on their Thanksgiving dinners because prices are simply too high.



When Trump & his White House try to lecture & gaslight us about how costs are coming down, do not fall for their con — believe your own eyes. pic.twitter.com/LJw7RWekfW — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 26, 2025

La Oficina Agrícola Estadounidense estima que el costo del pavo será un 16% menor que el del año pasado por estas fechas.

Sin embargo, investigadores de la Universidad de Purdue descubrieron que el precio subirá un 25% en comparación con el año pasado por estas fechas.

Otros productos

Los precios de otros productos básicos también han aumentado (las patatas un 3,7 por ciento, los panecillos un 3,9 por ciento y las manzanas un 5,3 por ciento).

Todos ellos superando la tasa de inflación anual del 3 por ciento, según muestran los datos del Gobierno.

La salsa de arándanos, aumentó un 22 por ciento en comparación con esta misma época el año pasado.

Los datos del IPC muestran que los precios del vino están disminuyendo debido a la producción nacional, pero las botellas europeas importadas enfrentan un aumento del 15 por ciento.

En el caso de las aves de corral, el aumento tiene poco que ver con la política económica.

Gripe aviar H5N1

“La actual pandemia mundial de gripe aviar H5N1 es el brote de gripe aviar más grande y de mayor extensión geográfica jamás registrado.

El virus ha afectado simultáneamente a más países, más especies silvestres y más continentes que cualquier otro evento de gripe aviar anterior”.

Declaró a Al Jazeera Crystal Heath, directora ejecutiva de Our Honor, una organización de defensa veterinaria.

“El virus comenzó a propagarse a través de las operaciones avícolas comerciales en Estados Unidos en febrero de 2022”, dijo Heath.

Economía

Sin embargo, en el caso de otros productos básicos, la política económica es un factor determinante del aumento de los precios.

Los productos agrícolas, incluidos los tomates y las patatas, están subiendo de precio.

Esto es ​​tanto por los costos de importación como por el aumento del precio de los insumos agrícolas, muchos de los cuales son importados.

Los fertilizantes necesarios para cultivar alimentos y los equipos agrícolas como tractores han presentado considerables aumentos.

Además, cuando la fruta se queda colgada en los árboles sin nadie que la recoja, nunca llega al mercado.

Pero la demanda persiste, así que se abastece con importaciones.

Los aranceles también han elevado el precio de los productos enlatados.

Campbell’s , uno de los mayores productores de alimentos preparados del país, dijo a principios de este año que necesitaría aumentar los precios.

Esto es porque los aranceles incrementaron el costo del acero utilizado en sus latas.