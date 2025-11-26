Raúl Rocha, dueño del 50% de Miss Universo bajo investigación

Órdenes de aprehensión contra 13. Con Raúl «R» se están obteniendo datos fundamentales para continuar y ahondar en investigación: Fiscalía

Regeneración, 26 de noviembre de 2025. En redes destacan que la Fiscalía de México respondió a los señalamientos contra Raúl Rocha Cantú, mismo dueño de la mitad de las acciones de Miss Universo.

Cabe destacar que en medio de versiones la Fiscalía emitió un comunicado confirmando las investigaciones.

Sin embargo, no se especifica las acusaciones, si las hay, en contra del empresario. Aunque si se precisa de una funcionaria federal detenida.

Juez

La FGR debe informar si investiga a Raúl Rocha, dueño del certamen de Miss Universo: presidenta Claudia Sheinbaum. Añade que no se le puede quitar el mérito a Fátima Bosch de su corona como pretenden algunos.

Cabe destacar que se indica que un juez federal libró órdenes de aprehensión contra 13 personas, entre ellas Raúl Rocha Cantú.

La acusación es por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Sin embargo, existen versiones indicando que el empresario se acogió a un criterio de oportunidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Por otra parte, portales indican que se trata de la causa penal 495/2025, las órdenes de aprehensión se giraron el pasado 15 de noviembre.

Esto, contra Jacobo Reyes León alias “Yaciob” y/o “El Lic” y/o “El Licenciado”; Jorge Alberts Ponce y/o Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yory” y/o “Licenciado”.

Fátima:

Estoy feliz de ser Miss Universo

Loret:

Felicidades

Fátima:

Y admiro a Sheinbaum

Loret:

Acusarían a funcionarios de Morena de comprar el Miss Universo

Además de Alejandro Jacob Álvarez Arriaga alias “Ale”; Daniel Roldán Morales alias “El Inge” y/o “Dani”; Sergio Hurtado Perea alias “Hurtado” y/o “Ingeniero Hurtado”.

Se enlista además a Paul Manríquez Miranda y/o Paul Manríquez Miranda alias “Paul” y/o “Comandante”; María Carmen Ramírez Rodríguez alias “La Fiscal” y/o “La Lic.”.

Diego Adrián Mendoza Pérez; Raúl Rocha Cantú alias “Raúl Rocha”; Sergio Abraham Lara Paz alias “Lara”; Elizabeth Muzquiz Pineda.

Finalmente, se señala a Jeny Guzmán Cintora y/o Jeny Guzmán Cintura y Jorge Alberto Gallegos Díaz alias “Gallegos”.

Aclara

Hasta el desfile de Fátima Bosch por su victoria en Miss Universo tuvo más gente que la marcha de la Generación Z.

Por otra parte, la misma Fiscalía precisó que «el 29 de noviembre de 2024, con motivo de una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, se obtuvo información suficiente para abrir la carpeta de investigación 928/2024″.

Esto, «por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas».

En dicha carpeta, hace 10 días, el Juez federal correspondiente obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas.

«…, sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía».

Al respecto, se acaba de cumplir una orden de aprehensión «contra una funcionaria federal involucrada en dichos delitos».

#FGRInforma | El 29 de noviembre de 2024, con motivo de una investigación realizada por la @SSPCMexico, se abrió carpeta de investigación por delincuencia organizada en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. Se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de 13…

RR Miss Universo

Seguidamente se indica sobre el dueño de Miss Universo y al que, como se indica, se señala como Raúl «R»:

En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, «de quien ha habido informaciones públicas diversas…»

«…., esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales…»

«… que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación».

La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a «conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza».

Cabe destacar que dichas formulaciones refuerzan versiones de que Raúl R sería testigo protegido de la causa.

Aunque como es evidente, hasta ahora, no se confirma explícitamente.

Finalmente la Fiscalía puntualiza que en su oportunidad se revelarán más detalles de la investigación.

«Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión».