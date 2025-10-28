EE.UU: ¿Qué significa el cierre para programas de salud?

La cobertura no ha desaparecido, pero ciertos programas han cerrado o peligran ante el cierre gubernamental y políticas de Trump

Regeneración, 27 de octubre 2025– Los programas básicos estadounidenses seguirán funcionando porque su financiación está prevista por ley. Sin embargo, un beneficio popular de Medicare ya ha finalizado, y los centros de salud locales podrían estar en riesgo a menos que el Congreso actúe pronto.

Cobertura

La cobertura de Medicare, Medicaid o la Ley de Atención Médica Asequible no desaparecerá durante el cierre del gobierno.

Aún así, los cambios en algunos beneficios y la disminución de trabajadores gubernamentales podrían interrumpir la atención médica para millones de personas.

En el centro de la disputa por el cierre del gobierno está si los líderes republicanos aceptan la exigencia de los demócratas:

Extender los subsidios del Obamacare antes de que expiren a finales de año y las primas se disparen.

Los demócratas también intentaron deshacer los recortes a Medicaid del presidente Donald Trump, pero el Partido Republicano no ha mostrado interés.

Afortunadamente para la gente común, programas básicos como Medicare y Medicaid seguirán funcionando gracias a su financiación legal.

Más de 167 millones de personas (aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos, según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) están cubiertas por los programas.

Esto es lo que significa el cierre gubernamental para la cobertura de atención médica:

Medicare y Telesalud

Una de las primeras víctimas del cierre fueron los servicios de telesalud ofrecidos a las personas con Medicare.

Una norma vigente durante la pandemia, que permitía a los pacientes de Medicare consultar con médicos desde casa, no solo en clínicas rurales…

…expiró el martes, lo que interrumpió el acceso a muchas personas mayores confinadas en sus hogares.

El servicio permanecerá expirado a menos que el Congreso incluya fondos en un próximo proyecto de ley de gastos.

The broader impact of the shutdown is that these welfare programs (esp Medicare and Medicaid) have been one of the last bastions of fraud for the swamp. But corpo also needs it bc otherwise consumer spending plummets. Give it 2 months and then heads will roll pic.twitter.com/53XwY333qZ — Irate_Genius (@GeniusIrate) October 27, 2025

Esto significa que la cobertura de telesalud volverá a las normas prepandemia.

Entonces, se limitaba principalmente a las personas que vivían en zonas rurales, según Alex Cottrill;

Analista sénior de políticas de KFF, un grupo independiente de investigación en políticas sanitarias.

La política tenía algunas excepciones, que permitían la cobertura a personas en diálisis domiciliaria o que habían sufrido un accidente cerebrovascular.

Atención remota

Más de 6,7 millones de adultos mayores recibieron atención a través de servicios de telesalud el año pasado.

Joseph Furtado, enfermero titulado y presidente de la Asociación de Atención Domiciliaria de Arizona, defensora de la telesalud…

…afirmó que seguirá atendiendo pacientes por ahora, con el riesgo de no recibir el reembolso si el Congreso decide no extender la financiación.

Otros proveedores podrían no correr ese riesgo y rechazar pacientes, añadió.

“La telesalud no es una comodidad”, dijo. “Mi abuela no puede salir de casa. Acaba de llegar del hospital y no puede ir a ver a su médico.

No quieres ir al médico al llegar a casa, y a veces es peligroso”, lamentó.

Corto plazo

En el corto plazo, la cobertura de Medicare continuará de manera más amplia durante el cierre.

Esto significa que los pacientes podrán ver a sus médicos y otros proveedores de atención médica, aunque probablemente en persona, dijo Cottrill.

«Debido a que Medicare está categorizado como un programa obligatorio, su financiación no requiere la aprobación anual del Congreso;

Los servicios cubiertos por Medicare seguirán estando disponibles durante el cierre», dijo.

Los pacientes pueden tener tiempos de espera más largos cuando llaman a Medicare.

Los proveedores pueden experimentar algunos retrasos en los pagos debido a que algunos trabajadores de la agencia están suspendidos, añadió.

Seguro de enfermedad

La cobertura para las personas inscritas en Medicaid también continuará durante el resto de este año y parte del próximo, según CMS.

En una declaración en su sitio web , CMS dijo que “tendrá fondos suficientes para que Medicaid financie el primer trimestre del año fiscal 2026”.

También se mantendrá la cobertura del Programa de Seguro Médico para Niños;

Brinda cobertura de atención médica a niños y mujeres embarazadas en familias que ganan demasiado dinero para calificar para Medicaid.

Mark Kelly: "You gotta remember that in Trump's big legislation they added $4t to the debt in order to give a big tax cut for wealthy people on the backs of the American people and what their healthcare is gonna cost. That's why these [subsidies] have gone away. They didn't want… pic.twitter.com/qarVLeGZs9 — Aaron Rupar (@atrupar) October 26, 2025

“CMS mantendrá el personal necesario para realizar los pagos a los estados elegibles para el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)”, dijo la agencia.

Subsidios

Los subsidios mejorados se implementaron en el Plan de Rescate Estadounidense de 2021, que hizo que los planes de la ACA fueran asequibles para muchas familias de clase media.

La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 extendió los subsidios hasta 2025.

Sin los subsidios, las primas de bolsillo podrían aumentar hasta un 114 % el próximo año, según un análisis de KFF .

Cuando comience la inscripción abierta de la ACA el 1 de noviembre, las familias podrían sufrir un shock económico , advirtió Caplan.

Incluso si el Congreso restablece los subsidios más adelante en el año, algunas personas podrían decidir no inscribirse, creyendo que los costos se mantendrán altos.

“All they have to do is say yes, and then it's over.”



President Trump says he is willing to help make Obamacare "better” and negotiate with Democrats only after they agree to reopen the government. pic.twitter.com/6XW54qi8yF — Fox News (@FoxNews) October 25, 2025

«Si no hacen algo en 30 días, la gente verá grandes aumentos en su seguro de salud», dijo Caplan.

Podría haber un riesgo político importante para los republicanos y Trump si no los extienden, añadió.

“No se trata de personas extremadamente pobres.

Suelen ser personas de clase trabajadora que usan el subsidio para acceder a la atención médica cuando no la obtienen a través de su trabajo”, dijo.

“Creo que han apoyado en cierta medida a Trump y al movimiento MAGA, y no les alegrará ver ese aumento”.

Clínicas locales

Los efectos sobre la salud pública serán “sustanciales” si el cierre dura varias semanas, dijo Lawrence Gostin;

Director del Instituto O’Neill de Derecho Sanitario Nacional y Global de la Universidad de Georgetown.

“Muchas funciones de los CDC se verán afectadas, como la vigilancia de enfermedades y la financiación de los departamentos de salud estatales y locales”, afirmó Gostin.

Chuck Schumer wants ONLY four people to go into a smoke-filled back room — in private, behind the backs of the American people — to cut some shady deal.



That’s NOT how this works. I promised to end Congress’ bad habit of backroom, shadowy politics.



I REFUSE to cut secret deals… pic.twitter.com/HCt7MZg54e — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 24, 2025

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan apoyo para el seguimiento de enfermedades respiratorias;

Como COVID-19 y la gripe, y otorgan subvenciones a los estados, incluso para programas de prevención de enfermedades crónicas y vacunación.

La financiación para los centros de salud federales calificados ya expiró debido al cierre.

Sin embargo, es poco probable que las clínicas se vean afectadas, al menos por el momento, según la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios.

Estos centros «no deberían experimentar una interrupción inmediata de su financiación», escribió Amy Simmons, portavoz de NACHC, en un correo electrónico.

Simmons indicó que el grupo ha estado en contacto con la Administración de Recursos y Servicios de Salud (RHSA).

Suficiente dinero

Según sus funcionarios, ahí hay suficiente dinero reservado «para mantener las operaciones y el personal de los CHC mientras los servicios gubernamentales están suspendidos».

Simmons afirmó que el número de personas que buscan atención médica en centros de salud comunitarios ha alcanzado su nivel más alto en décadas, llegando a 52 millones.

Los servicios de emergencia como los que proporciona la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias podrían verse reducidos o retrasados, dijo Gostin;

Así como también los fondos para investigaciones biomédicas nuevas y en curso.

“Cuanto más se prolongue el confinamiento, mayores serán los riesgos para la salud pública”, afirmó.

“El confinamiento tiene consecuencias vitales para los ciudadanos más vulnerables de Estados Unidos”.