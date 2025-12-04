Ernestina Godoy, Titular Electa de la FGR

El Senado designó a Ernestina Godoy como Fiscalía de México con 97 votos a favor. Asume el cargo por nueve años

Regeneración, 3 de diciembre de 2025.– El Pleno del Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos. Ella es la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Reemplaza a Alejandro Gertz Manero, tras su renuncia al cargo.

La elección se dio por mayoría calificada de los Senadores. Se emitieron un total de 127 votos en la sesión de este miércoles. Godoy Ramos obtuvo 97 votos a favor para su nombramiento. Se registraron 19 votos en contra y 11 votos nulos.

Vale la pena recordar que Ernestina Godoy no fue ratificada como Fiscal de la CDMX en 2024 porque no quiso negociar la justicia con panistas y priistas capitalinos que le pedían impunidad a cambio de votar por ella… así entendemos a quién hoy tenemos al frente de la FGR. pic.twitter.com/w0Epe6W9qE — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) December 4, 2025

La terna fue propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También la integraban Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojórquez Beltrán. El proceso se llevó a cabo como «de urgente resolución» en un solo día.

La Senadora Laura Itzel Castillo Juárez presidió la Mesa Directiva. Godoy Ramos rindió protesta por un periodo de nueve años. Es la primera mujer en ocupar la FGR, sucesora de la extinta PGR.

El día de hoy, tras comparecer ante el pleno del Senado de la República, como parte de un proceso democrático, rendí protesta como Fiscal General de la República (FGR). Desde que decidí dedicar mi vida al servicio público, siempre he tenido claro que la procuración de justicia es… pic.twitter.com/AP6CeCt8Nq — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 3, 2025

Compromisos y Funciones de la Nueva Fiscal

Ernestina Godoy defendió la urgencia de una fiscalía moderna. Debe poner «al centro a las víctimas» y actuar con «probidad». Se comprometió a no tener «persecución política» ni «fabricaremos culpables». Enfatizó que «no habrá impunidad» durante su gestión.

Fortalecerá protocolos para asegurar «cero tolerancia a la tortura». Investigará a servidores públicos que violen derechos humanos. La nueva Fiscal propuso «investigación científica y multidisciplinaria».

Afirmó que «la coordinación no implica subordinación» al Ejecutivo. Subrayó que la autonomía se consolida con la cooperación diaria. Busca consolidar una institución fuerte para el abatimiento a la impunidad.

Ernestina Godoy es una mujer con una trayectoria implacable contra la corrupción.

Por eso los del PRIAN están tan nerviosos. Saben que donde ella llega, se acaba el abus0, se destapan los pactos OScuros y la justicia empieza a hablar!



En estos momentos comparece ante el senado… pic.twitter.com/yUPxvi80em — Morena Noticias (@Morena_Durango_) December 3, 2025

Trayectoria Destacada

Ernestina Godoy Ramos es licenciada en Derecho por la UNAM. Nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1954. Tiene trayectoria en defensa de derechos humanos y procuración de justicia.

En 2018 fue titular de la Procuraduría General de Justicia de la capital. Se convirtió en la primera Fiscal de la Ciudad de México (2018-2024). Impulsó investigaciones sobre violencia de género y delitos de alto impacto.

En el primer año de Sheinbaum fue Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. Desde noviembre fungía como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Su carrera parlamentaria incluye ser Diputada local y federal. Fue Coordinadora de Morena en el Congreso capitalino (2018-2021).