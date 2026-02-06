Emérito John Saxe-Fernández fallece a los 86 años

El investigador docente de la UNAM, y columnista de La Jornada, Saxe-Fernández, criticó fuertemente al modelo económico neoliberal

Regeneración, 6 de febrero 2026– La noche de este jueves, John Saxe-Fernández, un académico y estudioso de asuntos sociales y económicos, crítico del modelo neoliberal y columnista de La Jornada, murió en su hogar en la Ciudad de México a la edad de 86 años.

Fallecimiento

Su esposa, Teresa Castro, confirmó el fallecimiento del doctor Saxe-Fernández.

El doctor fue autor, coautor o coordinador de más de veinte libros en los que trató temas como la transferencia de bienes públicos al sector privado.

Asimismo, exploró la geopolítica en varias regiones de América Latina, la globalización y el impacto de las políticas de los organismos financieros en Latinoamérica.

Además, Saxe-Fernández se destacó como un crítico minucioso de la situación económica y política tanto de México como del ámbito internacional.

Docente e investigador

A la fecha de su muerte, trabajaba como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

También se desempeñaba como investigador en el programa El mundo en el Siglo XXI, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

John Saxe-Fernández, quien se consideraba «profundamente antiimperialista», nació el 26 de enero de 1940 en Cartago, Costa Rica, y se hizo ciudadano mexicano en 1984.

Historia

Llegó a México a mediados de los años sesenta del siglo pasado, a la Universidad Nacional.

Se incorporó a la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, que estaba bajo la dirección de Pablo González Casanova.

Recibió el premio Universidad Nacional en el año 2000. Coordinó el Seminario Teoría del Desarrollo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Además, obtuvo su doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y era Investigador Nacional Emérito dentro del Sistema Nacional de Investigadores.

Figura esencial

Saxe-Fernández es una figura esencial en la investigación de la geopolítica, la economía y la historia de América Latina.

Inició su formación profesional en la Universidad de Costa Rica y en la Brandeis University (Massachusetts), donde se graduó con Honores.

Luego, realizó un máster en Estudios Latinoamericanos en la Washington University.

Obras

Entre sus obras destacan los títulos: Petróleo y Estrategia, La Compra-Venta de México, Terror e imperio.

Compiló diversos libros, entre los que se encuentran Geopolítica del Caribe y Globalización: Crítica a un Paradigma.

Publicó, en colaboración con Pablo González Casanova, El Mundo Actual en 1996; y junto a James Petras, Globalización, Imperialismo y Clase Social.

Con Gian Carlo Delgado, trabajó en Globalización del Terrorismo y Banco Mundial e Imperialismo en América Latina.