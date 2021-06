En 2024 desaparezco, no enviaré tuits ni opinaré nada: AMLO

AMLO dijo que se jubilará en 2024, dejará la Ciudad de México y se irá a Palenque, ahí cuidará los árboles que tiene en su casa y usará el tiempo libre para escribir

Regeneración, 16 de junio de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo qué pasará cuando termine su mandato federal, aseguró que desaparecerá de la escena política del país y que «de política no hablaré ni con mis hijos».

«Si la salud me lo permite, en septiembre del 24 termino mi mandato y me desaparezco», dijo López Obrador este miércoles.

No participará en redes sociales

También aseguró que no participará en las redes sociales, que no mandará mensajes y que no estará en mítines políticos, haciendo referencia a ex presidentes que aún le hacen comentarios, como Vicente Fox o Felipe Calderón.

«Me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política; ni voy a asistir a ninguna conferencia ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública, ni voy a estar contestado, mandando mensajes en Face o en Twitter. Nada, nada de nada», declaró AMLO.

Se irá a Palenque

AMLO dijo que dejará la Ciudad de México y se irá a Palenque. Ahí cuidará los árboles que tiene en su casa y usará el tiempo libre para escribir.

«Voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, me va a tomar tiempo pero estoy seguro que será muy útil para la política de nuestro país», expresó.

López Obrador dijo que quiere dejar las bases de la transformación en México, para que sus adversarios políticos no puedan echarla atrás. Esto, en caso de que «alguno de estos impresentables llegue al poder» dijo, refiriéndose a sus rivales políticos.

AMLO refirió que le faltan seis años al frente del Gobierno de México «porque hay que trabajar el doble, 16 horas diarias, entonces así se amplía el periodo para dejar bien sentadas las bases de la transformación y avanzada la transformación».