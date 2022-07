En supuesto video, “El Mencho” se deslinda de amenazas contra periodista

El CJNG de El Mencho, se deslinda de las amenazas contra el periodista, Rodolfo Montes, y le refrenda su amistad en supuesto video.

Regeneración, 24 de julio del 2022. A través de un video, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, se desvincula de amenazas contra periodistas.

El video, que está siendo difundido en redes sociales, se puede ver a un grupo de hombres vestidos con ropa táctica, además de portar armas de grueso calibre.

En la grabación, el grupo criminal se deslinda de las amenazas de las que acuso ser victima el periodista, Rodolfo Montes.

Asimismo, se indica que el CJNG respeta el trabajo de los periodistas y comunicólogos; además, de que tampoco se meten con mujeres y niños.

“Yo no me meto con los medios de comunicación tan cual es el detalle que yo, Nemesio Ceguera Cervantes me deslindo de la amenaza que recibió el reportero Rodolfo Montes, ya que yo no estoy en contra de la libertad de expresión”, se escucha en la grabación.

En la misma grabación se puede oír que se respeta el derecho de la ciudadanía para conocer lo que sucede en su alrededor.

Por lo que, no solamente negó estar detrás de las amenazas al periodista Rodolfo Montes, sino que le extendió su amistad.

El comunicador le suplicó al presidente, López Obrador, su ayuda tras haber recibido amenazas supuestamente del CJNG; lo que obligó a su hija huir del país de forma urgente.

Sin embargo, el mandatario señaló que su gobierno brindará la protección a Rodolfo Montes, ante cualquier tipo de agresión en su contra.

El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, ha realizado este comunicado para desvincularse de las amenazas que recibió el periodista Rodolfo Montes.

Afirma que su Cartel respeta la libertad de expresión mientras sus sicarios empuñan armas propias de un ejército. https://t.co/yKC05mj5Xb pic.twitter.com/tgeuimrJP2 — NIPORWIFI © (@niporwifi) July 24, 2022