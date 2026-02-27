Ola de calor llega a seis estados del país en pleno invierno

El SMN hace sugerencias a la ciudadanía para prevenir problemas de salud por el calor. La temporada invernal está ya por concluir

Regeneración, 26 de febrero 2026– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que a partir de este jueves se pronostica una ola de calor que impactará a seis estados del país, por lo que ha emitido indicaciones para que la gente tome precauciones y evite problemas de salud.

Temperaturas altas

Las temperaturas estimadas por esta entidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrían llegar a un rango de entre 40 a 45 grados como máximas.

Esto sucederá en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León,

Tamaulipas y San Luis Potosí.

Igualmente, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Así como en Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También habrá temperaturas de 30 a 35 grados en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Recomendaciones

«Ante el aumento de las temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, usar ropa de manga larga en tonos claros.

Y evitar la exposición prolongada al sol y prestar atención especial a los niños y ancianos», aconseja el SMN en su último comunicado.

El pronóstico más actualizado del SMN anticipa intervalos de lluvias en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, además de lluvias dispersas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Estas precipitaciones serán generadas por la llegada de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Temperaturas bajas

También se esperan temperaturas bajas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en áreas montañosas de Chihuahua y Durango.

Desde -5 hasta 0 grados con heladas en lugares altos de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Y de 0 a 5 grados en las zonas montañosas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

Viento y oleaje

Se prevén ráfagas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Con posibles tormentas de polvo en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Y viento del sur con ráfagas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,

Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Rachas de viento de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Tamaulipas.