Célula con inteligencia accionable de Trump contra Carteles

La Célula Nacional de Fusión Interinstitucional (NIFC) son múltiples agencias actuando en tiempo real con apoyo de gigantes tecnológicos

Regeneración, 14 de enero de 2026.– La vigilancia del «Tío Sam» sobre México ha dado un salto tecnológico aterrador. Estados Unidos estrenó su Célula Nacional de Fusión Interinstitucional (NIFC).

Este organismo opera dentro del Centro Nacional de Contraterrorismo. Su objetivo es claro: pasar del espionaje lento a la «inteligencia accionable».

¿Cómo funciona esta maquinaria de guerra digital?

La NIFC no se anda con vueltas. Funciona procesando datos de múltiples agencias en tiempo real. Aquí se rompen los limites burocráticos tradicionales.

La célula unifica el trabajo de la CIA, FBI y la DEA. También suma a la NSA y al Departamento de Seguridad Nacional. Incluso entran fuerzas armadas y agencias financieras.

Personal capacitado usa herramientas de Inteligencia Artificial avanzadas. Transforman datos brutos en instrucciones de ataque inmediatas. Las decisiones de captura se toman en minutos.

Y es que antes la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, despidió a altos funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia, señalados como fuertemente opuestos a Trump.

Asimismo, reubicó a la agencia a Oficina del Director de Inteligencia Nacional, según para evitar la politización de la inteligencia.

Cifras de una ofensiva sin precedentes

Last week, I met with intelligence partners at @DefenseIntel and the Office of Naval Intelligence to advance operational coordination and ensure intelligence is aligned with warfighter needs. Thanks to @POTUS and @DNIGabbard, the Intelligence Community remains unified and… pic.twitter.com/P9IEYfypan — Aaron Lukas (@DepDNILukas) January 14, 2026 La semana pasada, me reuní con socios de inteligencia de @DefenseIntel y la Oficina de Inteligencia Naval para impulsar la coordinación operativa y garantizar que la inteligencia esté alineada con las necesidades de los combatientes. Gracias a @POTUS y @DNIGabbard, la Comunidad de Inteligencia se mantiene unida y preparada para servir y proteger al pueblo estadounidense.

Los resultados de esta integración son, por decir lo menos, contundentes. Según la Dirección Nacional de Inteligencia (ODNI), el balance es pesado.

Bajo este esquema, se han logrado más de 3,000 arrestos. Además, se reporta la incautación de 70 toneladas de narcóticos. ¡Una cifra que marea a cualquiera!

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, es la autora intelectual. Ella presume que la NIFC es el arma principal de Donald Trump. Es la nueva estrategia para desmantelar cárteles.

Golpes mediáticos y el discurso de la «colaboración»

Gabbard no escatima en detalles sobre los éxitos operativos. Citó arrestos de alto perfil vinculados al Cártel de Sinaloa. Entre ellos, el de un jefe apodado «El Pato».

“Nuestra Célula de Fusión apoyó el arresto de un jefe en Ciudad Juárez”, afirmó Gabbard. También destacó la captura de tres lavadores de dinero. El control financiero es clave aquí.

Relató además casos escabrosos para justificar la intervención. Mencionó la captura de «La Diabla», vinculada al CJNG. “Su operación lucrativa se centraba en extraer órganos y vender bebés”, aseguró la funcionaria.

Thank you @TyGilbert8 and team at the @NATO Intelligence Fusion Centre for an excellent visit last month. #NIFC’s work is invaluable to NATO’s core mission of deterrence & defense. Congratulations on NIFC’s recognition by the OSINT Foundation as 2025 IC OSINT Unit of the Year! pic.twitter.com/guP7DWntto — Scott W Bray (@scottwbray) December 2, 2025

«Gracias a @TyGilbert8 y al equipo del Centro de Fusión de Inteligencia @NATO por la excelente visita del mes pasado. El trabajo de #NIFC es invaluable para la misión principal de la OTAN: disuasión y defensa. ¡Felicitaciones por el reconocimiento del NIFC por parte de la Fundación OSINT como Unidad OSINT del Año 2025 para la Inteligencia Artificial (IC)!»

Para algunos expertos, este modelo es un «ejemplo» de eficiencia técnica. Alberto Guerrero Baena destaca la inclusión de agencias financieras. “Ataca el corazón del crimen organizado”, señala el consultor.

Sin embatrgo, la NIFC también puede borrar la frontera entre el análisis y la acción de campo. En un contexto derechista, la «inteligencia» se vuelve una herramienta de control social absoluto.