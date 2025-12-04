Morena Denuncia al PAN ante el INE por Uso Indebido de Recurso

El vocero de Morena, Arturo Ávila, denunció al PAN ante el INE por «propaganda simulada» y uso indebido de recursos públicos.

Regeneración, 3 de diciembre de 2025.– Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, denunció al PAN. Presentó la denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Acusa al PAN de «propaganda simulada» y uso ilegal de recursos. El señalado es el influencer Edson Saúl Andrade Lemus.

Andrade promovió la controversial marcha de la «Generación Z». Ávila afirmó que el PAN cometió múltiples faltas graves. Señala la «intervención ilegal de particulares» y «aportaciones prohibidas». También el «uso indebido de recursos públicos».

¡EL PARTIDO @AccionNacional A PUNTO DE PERDER SU REGISTRO!@JorgeRoHe @luisag_urena

Hoy presentamos de manera formal la denuncia en contra del PAN CDMX por el posible uso indebido de recursos públicos.



Ellos ya lo reconocieron en diversas entrevistas, ahora tendrán que… pic.twitter.com/t8kX2qrzGY — Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) December 2, 2025

Ley General de Partidos Políticos

El diputado dijo que el PAN violó la Ley General de Partidos Políticos. Señaló el incumplimiento del artículo 25 sobre el financiamiento público. Explicó que Andrade, supuesto «apartidista», tenía un contrato millonario.

Ávila exhibió un contrato por $2 millones 106 mil 810 pesos al influencer. El pago era de $175 mil pesos mensuales por «estrategia digital». El vocero aseguró: «el PAN estaba pagando este mal llamado Movimiento». Esta operación «ocultando su vínculo contractual y financiero».

Que sí había contrato

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en CDMX, hizo una confesión. La dirigente «reconoció que había un contrato» con el joven Andrade. Dijo que el contrato era para financiar a «al menos siete personas adicionales». Gutiérrez afirmó que el PAN usa contratos para evadir topes de nómina.

Ávila describió esto como «una falta administrativa gravísima». Lo calificó como un «esquema de triangulación de recursos». Morena solicitó que el INE instaure un procedimiento de oficio. El PAN enfrenta riesgos como sanción millonaria o la pérdida de registro.

👀🔵 Luisa Gutiérrez (@luisag_urena), presidenta del PAN CDMX, reconoció relación laboral con Edson Andrade: “No es nueva; desde febrero trabajaba conmigo. Es una empresa de jóvenes que él lidera y ha colaborado con distintos partidos”.#FormulaNoticias con @josecardenas pic.twitter.com/UveACmykvj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 20, 2025

El PAN ante la CIDH

No obstante, el PAN acudió el 26 de noviembre a la CIDH en Washington. Una comitiva del Comité Ejecutivo Nacional del PAN presentó una relatoría. El documento denuncia «actos de represión y violencia» contra los jóvenes pagados por su partido para montar la supuesta marcha.

Los panistas buscan «internacionalizar la denuncia sobre la situación de las libertades». Roberto Gil Zuarth detalló que entregaron dos documentos a la CIDH. La comitiva fue recibida por Tania Reneaum Panszi y Pedro Vaca Villareal.