Irán: Jamenei admite que ordenó la represión de las protestas

Se trata de la mayor «masacre» en décadas en Irán, con más víctimas que durante la Revolución Islámica, según oenegés

Regeneración, 19 de enero 2026– El ayatola Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, ha admitido que él mismo dio la orden de sofocar las protestas en las calles, que han resultado en aproximadamente 5.000 muertes.

Cifras

Esto se basa en datos proporcionados por altos funcionarios, mientras que el régimen ha evadido ofrecer cifras oficiales.

Antes de aceptar esa orden, el ayatola ha señalado a Donald Trump como responsable de las muertes, afirmando que es «culpable» de ellas.

Las primeras manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre debido al cierre de negocios en Teherán por la caída del rial iraní.

Las movilizaciones se extendieron a todo el país, con ciudadanos saliendo a las calles para corear «¡Muerte a la república islámica! ¡Muerte a Jamenei!».

La tensión aumentó el 8 y 9 de enero.

Represión

Según varias ONG, la represión contra las protestas ya es la mayor tragedia del país en muchas décadas.

Las fuerzas de seguridad del régimen islámico dispararon desde los techos de comisarías, mezquitas y otros edificios hacia los manifestantes.

Estos se encontraban desarmados, aunque el régimen del ayatola los ha llamado públicamente «terroristas».

Las organizaciones han contabilizado al menos 3. 400 muertos.

Posteriormente, un alto funcionario del gobierno iraní indicó que la cifra podría llegar a 5.000, según lo informado por Reuters, además de 19.000 arrestos.

Fuerza letal

Amnistía Internacional, por su parte, denunció el «uso ilegal de la fuerza letal contra manifestantes y transeúntes mayormente pacíficos».

Sin embargo, las autoridades iraníes no ofrecieron cifras, ya que afirman no haber realizado ningún conteo.

Los hospitales estaban desbordados por la enorme cantidad de cuerpos que se acumulaban.

De hecho, el total de muertos reportado es significativamente más alto que el de la Revolución Islámica, donde fallecieron 2. 781 personas en 1979.

Acusación

A pesar de esto, Jamenei acusó a Donald Trump de ser el verdadero autor de la masacre.

Se refirió al estadounidense como «culpable» de las muertes de los manifestantes en las represiones que él mismo ordenó.

«Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní», declaró.

Autoritarismo

Desde principios de diciembre, se reportaron detenciones arbitrarias en Irán.

Estas aumentaron después del arresto de Narges Mohammadi, la Premio Nobel de la Paz de 2023, quien fue detenida «de manera violenta».

Mohammadi es reconocida por su lucha contra las leyes islámicas que obligan a las mujeres a usar el velo, entre otras estrictas normas de vestimenta.

Régimen

El régimen del ayatola está controlado por las altas autoridades religiosas del Islam chiíta.

Los «sabios» religiosos que entienden la sharia (ley islámica) son los que tienen el control en el sistema de Irán, combinando la fe con el dominio político.