Estados Unidos comienza a vender petróleo de Venezuela

Realizó las primeras ventas de petróleo por un total de 500 millones de dólares. Las utilidades quedan bajo resguardo de Qatar

Regeneración, 16 de enero 2026– El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo las primeras ventas de crudo venezolano como parte de un convenio de 2 mil millones de dólares que se firmó a inicios de este mes entre Caracas y Washington, según información proporcionada por un representante estadounidense a Reuters este miércoles.

Más transacciones

De acuerdo con la fuente citada por el medio, se anticipan más transacciones en los días y semanas venideras.

Los ingresos generados por las primeras ventas se guardan en cuentas bancarias gestionadas por el gobierno de EE. UU., conforme a una directiva emitida el viernes.

El valor del petróleo vendido se estima en aproximadamente 500 millones de dólares.

La cuenta principal está ubicada en Qatar, indicó una fuente de la industria que conoce sobre el acuerdo.

Espacio neutral

Este país árabe actúa como un espacio neutral para manejar los fondos, bajo la supervisión de Estados Unidos y sin peligro de confiscación.

El medio Semafor fue el primero en reportar sobre la conclusión de estas ventas.

Trump comunicó que EE. UU. tiene planeado vender entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano en colaboración con compañías estadounidenses.

Esto es parte de un pacto energético que se negoció tras la captura de Nicolás Maduro.

Acuerdo energético

La representante de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo que esto es “un acuerdo energético histórico con Venezuela que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”.

Rogers añadió que el equipo de Trump está facilitando las negociaciones con las empresas petroleras.

Que están “listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”.

“Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Avances

Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse”, publicó Trump el miércoles en su red Truth Social.

“Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional.

Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”.

“Ellos conocen los riesgos”, comentó Trump en relación con las empresas petroleras estadounidenses. “Existen riesgos. Vamos a ayudarlos.

Lo haremos muy fácil para ellos. Estarán allí por mucho tiempo. Estaremos allí juntos, por mucho, mucho tiempo”.

Sanciones

Estados Unidos mantiene fuertes sanciones sobre el petróleo venezolano en su esfuerzo por impulsar reformas en el gobierno.

El director de ExxonMobil, Darren Woods, manifestó que los bienes de la empresa fueron confiscados en dos oleadas anteriores de nacionalizaciones en Venezuela.

Afirmó que regresar al país “requeriría cambios bastante significativos respecto a lo que hemos visto históricamente aquí y a la situación actual del Estado”.

Woods describió a Venezuela como “ininvertible” hasta que se lleven a cabo reformas en el sistema legal y la estructura comercial, según CNN.

Crudo venezolano

El petróleo venezolano fue ofrecido esta semana a refinerías localizadas en la Costa del Golfo de México, en el Sur de EE.UU.

Se ofreció el crudo Merey-16 de Venezuela para ser entregado con una reducción de alrededor de 6 dólares por barril en comparación con los futuros del Brent.

Por otro lado, el West Canadian Select en Houston se vendió con una disminución de cerca de 12,50 dólares respecto al Brent el martes.

La semana pasada, las firmas comerciales Vitol y Trafigura firmaron acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para ayudar en la venta del petróleo venezolano que está almacenado.

Esto ocurrió días después de que el gobierno interino de Caracas permitiera la exportación de hasta 50 millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos.