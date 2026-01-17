Presidentes de China y Canadá firman pacto de colaboración

Canadá permitirá la importación de automóviles eléctricos; a cambio China reduce aranceles a la canola. Se elimina necesidad de visa

Regeneración, 16 de enero 2026– El mandatario chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, formalizaron este viernes un acuerdo de cooperación estratégica que impactará el comercio y el turismo, después de un largo periodo de desconfianza entre ambos países.

🇨🇦🇨🇳 El primer ministro Mark Carney anunció que regresa a Canadá tras cerrar un nuevo acuerdo comercial con China.



El pacto abre miles de millones en oportunidades de exportación y nuevos mercados para trabajadores y empresas canadienses, fortaleciendo la relación bilateral. pic.twitter.com/aeoRvTBlrY — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) January 16, 2026

Acuerdo histórico

Carney destacó un «acuerdo histórico» dentro de una «nueva asociación estratégica» con China.

Este pacto pone fin a años de intensas disputas diplomáticas, arrestos mutuos de ciudadanos y roces comerciales.

«China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles»

Mencionó Carney en una rueda de prensa en Beijing, después de su reunión con Xi.

Pacto

Según el pacto, Canadá permitirá la importación de 49.000 coches eléctricos procedentes de China con un arancel preferencial del 6,1%.

Por su parte, China se compromete a bajar los aranceles sobre productos derivados de canola del 84% a cerca del 15% desde el 1 de marzo.

Esto también incluye la entrada de visitantes canadienses sin necesidad de visa.

«Estoy sumamente feliz de que estemos avanzando con nuestra nueva asociación estratégica», declaró el alto funcionario canadiense.

Relaciones bilaterales

A su vez, Xi señaló que las relaciones entre China y Canadá han llegado a un punto crucial en su reciente encuentro.

Dicho encuentro se llevó a cabo al margen de la cumbre de APEC en octubre.

«Se puede decir que nuestra reunión del año pasado abrió un nuevo capítulo para orientar las relaciones entre China y Canadá hacia la mejora», expresó.

«El desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y Canadá beneficia a los intereses comunes de nuestros dos países», manifestó.

Cooperación

También comentó que estaba «contento» de ver las negociaciones de los últimos meses que han restaurado la cooperación.

Las relaciones entre los dos países se habían deteriorado en 2018.

En ese año, Canadá detuvo a la hija del fundador de Huawei por solicitud de Estados Unidos.

China, a su vez, respondió deteniendo a dos ciudadanos canadienses bajo acusaciones de espionaje.

En los años posteriores, ambos países aplicaron aranceles recíprocos a sus exportaciones.

Aranceles

Sin embargo, las presiones arancelarias de Trump sobre Ottawa y Beijing llevaron a ambos países a superar sus diferencias y buscar una mejora en sus relaciones.

En 2024, Estados Unidos adquirió cerca del 75% de las exportaciones de Canadá.

China fue el segundo mercado más grande, aunque con solo un 4% de participación, según datos oficiales de Canadá.

El viaje de Carney fue la primera visita de un líder canadiense a la capital china en ocho años.