Estados Unidos: La prioridad son los Cárteles de Sinaloa y Jalisco

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos catalogó a los cárteles mexicanos como su prioridad número uno

Regeneración, 26 de junio 2026– Ayer, la embajada de Estados Unidos en México publicó un video junto a un comunicado del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, quien afirma que los cárteles mexicanos son la principal preocupación de esa agencia en su lucha contra el fentanilo.

Declaraciones

En sus plataformas digitales, la embajada compartió las declaraciones de Cole, quien comentó que “el fentanilo presenta un peligro sin precedentes”.

Además, mencionó que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los principales objetivos para la DEA.

“Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles.

El pueblo estadunidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, expresó Cole en el mensaje compartido por la embajada.

Frontera

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, indicó ayer que las organizaciones de narcotráfico controlan la frontera norte de México.

No presentó evidencia para respaldar su declaración, sin embargo, defendió la importancia de establecer barreras físicas en la región, ya que, según él, generan un efecto positivo.

Mullin aseguró que nueve grupos del crimen organizado dominan la frontera, trabajando a través de plazas.

“Lo que observamos con el muro es que los cárteles están cambiando constantemente y representan una amenaza. No hay un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté controlado por ellos.”

Drones

También mencionó que se ha notado un aumento en el uso de drones por parte de los cárteles y que, por primera vez en varios años, se descubrió un túnel.

De acuerdo con Mullin, la edificación de barreras físicas en la frontera está afectando “las rutas tradicionales” de los narcotraficantes, lo que los ha llevado a modificar sus métodos de operación.

Señaló que la estrategia del DHS consiste en aprovechar el muro y las barreras físicas en la frontera para presionar a los cárteles hacia lo que él llama “puntos de estrangulamiento”.

Áreas

Afirmó que al restringir las áreas donde pueden operar, el DHS puede enfocarse mejor en la asignación de su personal y tecnología en las zonas con alto tráfico.

“Así que, mientras más muros construimos, más podemos concentrarnos en las zonas donde se registra el tráfico ilícito”, comentó el funcionario.

Él defendió la importancia de implementar torres autónomas, tecnología avanzada y de contar con un plan para enfrentar los drones.