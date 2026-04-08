Eventos Gratuitos en CDMX para el 18 y 19 de Abril

Las mejores actividades culturales gratuitas en la Ciudad de México este fin de semana. Disfruta de música, festivales y talleres sin costo

Regeneración, 7 de abril de 2026.– La capital del país ofrece una amplia agenda cultural gratuita este próximo fin de semana. Cerca de 54 actividades diversas se encuentran disponibles para el disfrute de todos los ciudadanos.

Las opciones incluyen eventos presenciales, radiales y virtuales en distintos puntos de la ciudad. Autoridades capitalinas señalan que estas acciones buscan garantizar el acceso universal a la cultura.

«Queremos que cada rincón de la ciudad respire arte», mencionaron las autoridades de cultura. El objetivo es fomentar la convivencia familiar y el aprendizaje colectivo mediante estas iniciativas.

Las actividades se distribuyen en recintos emblemáticos y espacios públicos de las alcaldías. Se espera una gran afluencia de visitantes durante los días 18 y 19 de abril.

Destacados: Festivales y música

El Festival Mundo Japan 2026 invita a conocer la cultura asiática de forma gratuita. Este evento se realizará en un horario de 11:00 a 17:00 horas para todo público en el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato del IMSS.

Habrá muestras de artes escénicas y gastronomía tradicional japonesa en este espacio temático. Los asistentes podrán participar en talleres interactivos y demostraciones de artes marciales antiguas.

Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato del IMSS —cerca de la estación del metro General Anaya de la línea 2

Por otro lado, el Parque México recibirá sesiones de deporte y comunidad este sábado. La propuesta Solosé y Metta Running House busca activar la explanada con movimiento.

Literatura y tradición para todos

El Monumento a la Revolución será sede de un gran encuentro para los lectores. El Remate de Libros ofrece títulos variados con el fin de promover la lectura.

Esta iniciativa permite adquirir obras literarias a precios simbólicos o mediante donaciones. Es una oportunidad única para encontrar joyas literarias en el corazón de la urbe.

En el Parque Naucalli, el Festival del Vino y el Queso tendrá acceso libre. Los visitantes podrán recorrer stands con productos locales y muestras artesanales regionales. Se recomienda llegar temprano para disfrutar de las catas abiertas y presentaciones musicales.

Consulta la cartelera

Finalmente, las autoridades de la Ciudad de México mantienen actualizada la cartelera digital. Los ciudadanos pueden consultar más de 700 eventos totales en las plataformas oficiales.

La conectividad digital permite que las actividades virtuales lleguen a más hogares capitalinos. Disfrutar de la ciudad es posible gracias a esta vasta oferta cultural sin costo.