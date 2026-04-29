Exdirector del FBI, Comey, acusado de amenazar la vida de Trump

James Comey fue acusado por una publicación que dice «86 47», lo que toman como amenaza; él niega tener esa intención

Regeneración, 29 de abril 2026– Según el fiscal general interino Todd Blanche, el exdirector del FBI, James Comey, fue acusado de hacer amenazas de muerte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cual podría implicar una pena de hasta 10 años de prisión.

Cargo

Comey, conocido por criticar a Trump con frecuencia, también enfrenta un cargo por realizar una amenaza interestatal contra el presidente, informó Blanche a los medios el martes.

La situación surgió debido a un post en Instagram del año pasado donde Comey publicó una foto de conchas marinas organizadas para mostrar los números «86 47».

La frase «86» es una jerga popular en inglés estadounidense que significa «echar» o «deshacerse de algo».

Comey ha rechazado cualquier intención negativa detrás de esa publicación, afirmando no haber pensado en una interpretación violenta.

🇺🇸 | Kash Patel anuncia el indictmento del exdirector del FBI James Comey por supuestamente amenazar con matar al presidente Trump basándose en su publicación en redes sociales “8647”.



Patel dice que investigaron este caso durante 9–11 meses. pic.twitter.com/wEJaNTyRv5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 29, 2026

Supuesta amenaza

No obstante, Trump y varios miembros de su administración sostienen que la publicación era una amenaza indirecta hacia el 47 º presidente.

En septiembre, el Departamento de Justicia había acusado a Comey de haber mentido al Congreso sobre filtraciones a los medios.

Más tarde, un juez federal desestimó el caso, concluyendo que la designación del fiscal interino había sido inapropiada.

«Si bien este caso es único y esta acusación destaca por el nombre del acusado, su presunta conducta es del mismo tipo…

…que jamás toleraremos y que siempre investigaremos y procesaremos», afirmó el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, el martes.

🇺🇸‼️| El Departamento de Justicia de EE. UU. imputó al exdirector del FBI James Comey por amenazar presuntamente al presidente Donald Trump. Un gran jurado presentó dos cargos tras una publicación en redes interpretada como mensaje violento. El fiscal interino Todd Blanche… pic.twitter.com/uPmbCXJ1QK — RAV Español (@RAVEspanol) April 28, 2026

Pena

Ambos cargos por delitos serios pueden resultar en una pena máxima de 10 años de prisión.

Agentes del Servicio Secreto de EE. UU. ya se habían reunido con Comey anteriormente por la imagen de la concha marina.

Luego, Comey decidió borrar la publicación y aclarar su propósito. «No sabía que algunas personas relacionaban esos números con actos de violencia», comentó.

«Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación».

Trump

Trump, quien ha criticado a Comey por mucho tiempo, respondió sobre el post diciendo que «hasta un niño sabe lo que eso significa».

La jerga «86» es muy utilizada en el entorno estadounidense, sobre todo en la industria de la restaurantería, donde implica sacar o dejar de ofrecer un platillo.

De acuerdo con el diccionario Merriam-Webster, también puede referirse a «expulsar, despedir o alejar (a alguien)».

Comey se refirió a la acusación en un video que compartió en su cuenta de Substack. «Sigo siendo inocente.

Sigo sin tener miedo», se le cita diciendo en el video. «Y sigo creyendo en la independencia del poder judicial federal, así que adelante».