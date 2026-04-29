Mensaje Oficial Nombra «Rey» a Donald Trump ante Carlos III

La Casa Blanca genera controversia al calificar a Trump como «rey» durante la visita oficial del monarca británico Carlos III

Regeneración, 28 de abril de 2026.– La cuenta oficial de la Casa Blanca generó una fuerte polémica tras publicar un mensaje inusual en redes sociales.

El texto calificó al presidente Donald Trump como un «rey» durante la visita del monarca británico Carlos III.

Este despliegue de elogios ocurrió en medio de un estricto ceremonial diplomático por la llegada de la realeza.

La publicación contrastó con el tono institucional esperado para un mandatario de una nación democrática y republicana.

El incidente digital sucedió mientras el rey Carlos III se dirigía a una sesión conjunta ante el Congreso estadounidense.

El monarca aprovechó su discurso para resaltar la importancia de los contrapesos y el equilibrio de poderes estatales.

Mientras tanto, el mensaje oficial de la administración Trump elevaba la figura presidencial a un estatus monárquico muy criticado.

«Dos reyes», fue la frase que detonó la indignación de diversos sectores políticos y sociales en todo el país.

Tensiones políticas y el lema «No Kings»

La visita real se produce en un contexto de tensiones diplomáticas de fondo, especialmente por el conflicto en Irán.

El mensaje de la Casa Blanca alimentó las protestas ciudadanas que se agrupan bajo la consigna «No Kings».

Muchos ciudadanos cuestionan los límites del poder presidencial durante este segundo mandato del magnate republicano en la oficina oval.

La carga política del mensaje difundido añadió leña al fuego en una sociedad profundamente dividida por el liderazgo actual.

Carlos III enfatizó ante los legisladores que las instituciones deben poseer límites claros para garantizar la libertad ciudadana plena.

Por su parte, Donald Trump reconoció la ironía de recibir a un soberano británico en una fecha muy especial.

Se refirió al 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos como un marco histórico curioso para este encuentro.

«Es una ironía recibir a un monarca británico» durante la celebración de la libertad americana, comentó el presidente Donald Trump.

Homenaje a la Reina Isabel II y diplomacia

Durante los eventos oficiales, el presidente estadounidense decidió rendir un homenaje póstumo a la fallecida reina Isabel II.

La describió como una figura excepcional que dejó un vacío inmenso en la política de ambos lados del Atlántico.

Trump destacó la ausencia de la monarca como un factor que se siente profundamente en la relación bilateral actual.

«Fue una figura excepcional cuya ausencia se siente» en los dos continentes, afirmó el mandatario durante la recepción oficial.

La visita de Carlos III y la reina Camila busca fortalecer los lazos históricos entre ambas potencias occidentales hoy.

Sin embargo, el error o la intención del mensaje oficial en redes sociales desvió la atención de los acuerdos.

Las críticas por la supuesta aspiración monárquica del presidente continúan creciendo entre sus opositores dentro del territorio estadounidense.

La Casa Blanca enfrenta cuestionamientos sobre si el mensaje fue un descuido técnico o una declaración de principios políticos.