Exhiben a Loret, Brozo y López-Dóriga por pedir dinero para entrevistas

César Gutiérrez Priego destapó a Loret de Mola, Brozo y López-Dóriga al decir que cobran cantidades excesivas por realizar entrevistas en sus medios

Regeneración, 17 de mayo de 2023. El abogado especializado en Derecho Militar, César Gutiérrez Priego, reveló los costos excesivos que cobra Carlos Loret de Mola y Joaquín López-Dóriga por realizar una entrevista.

Esta información salió a la luz luego de que el abogado diera una entrevista en el medio digital Sin Censura, donde dio su opinión sobre lo que está ocurriendo con Latinus, protagonizado por Loret de Mola y Brozo.

Durante la entrevista, el abogado recordó que cuando Víctor Trujillo tenía su programa bajo su personaje Brozo, Gutiérrez Priego intentó pedirle que le diera espacio para dar a conocer algo de información importante sobre unos trabajos de investigación.

A pesar de tener información relevante, Brozo nunca le respondió e incluso le negó el espacio. Por otra parte, el abogado mencionó que otros medios si le abrieron sus micrófonos sin ningún problema.

En cuanto a su experiencia con Loret de Mola, el especialista en Derecho Penal dijo que el asuntó llegó más allá que en el caso de Brozo.

“Íbamos al mismo club deportivo, (…) en algún momento le dije que si había una oportunidad de que se pudiera llevar a cabo una entrevista y me envió con una persona de su producción”.

“La persona de su producción me dijo que el tema era muy complicado, que lo iba a analizar pero, que de entrada, cuánto ofrecía yo (…).”

“Me dijeron que no podía salir en televisión y que me costaría 25 mil dólares que él me hiciera una entrevista de entre 15 y 20 minutos” reveló el abogado.