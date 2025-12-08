Explosión de auto en Coahuayana, esto se sabe

5 fallecen y 4 heridos por estallido en Coahuayana, frente a instalaciones de Policía Comunitaria. Se investiga delincuencia organizada

Regeneración, 8 de diciembre 2025– La Fiscalía del estado de Michoacán elevó a cinco el número de personas muertas y a cuatro las heridas tras la explosión de un automóvil, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en la costa del Pacífico mexicano.

Los hechos inicialmente relacionados a investigaciones por terrorismo y posteriormente precisados como delincuencia organizada.

Explosión

La explosión del vehículo ocurrió este sábado alrededor de las 11:40 hora local (18:40 CET), informó la Fiscalía.

Los hechos se dieron sobre la calle Ignacio López Rayón, frente a la base de la Policía Comunitaria, que no es reconocida por el gobierno estatal.

Versiones señalan se investiga si la explosión se trató de un «coche bomba» del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la Policía Comunitaria.

O si el vehículo cargaba material químico o explosivo que detonó de forma accidental.

Terrorismo

Sin embargo, se sabe que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una «investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de terrorismo tras la explosión en Coahuayana».

La Fiscalía precisó que dos de las víctimas mortales son varones que viajaban en el automóvil siniestrado, mientras que las otras tres son miembros de la Policía Comunitaria.

El Gobierno de Michoacán informó que no reconoce a la Policía Comunitaria de Coahuayana como una corporación de seguridad oficial.

Ya que sus integrantes se han negado a someterse al protocolo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el órgano que registra y evalúa a los policías y su armamento en México.

Policía Comunitaria

La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias «El Comandante Teto”.

Identificado como un ex integrante de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al entonces cártel hegemónico de «Los Caballeros Templarios”.

El gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina.

Las autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes recogiendo en el mar paquetes de cocaína.

Posteriormente son trasladados por tierra o en avionetas a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos.

Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.

Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la FGR debe explicar por qué de inicio clasificó como “terrorismo” el ataque con un auto bomba en Coahuayana, Michoacán.

“Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también”, señaló la mandataria en respuesta a interrogante en la mañanera sobre la reclasificación del delito.

Y es que, el sábado —día que ocurrió el hecho que dejó seis personas muertas—, la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, informó que se investigaría el ataque como “acto de terrorismo”.

Sin embargo, ayer, la dependencia reclasificó al apuntar que se indagará como “delincuencia organizada”.

En relación al atentado ocurrido ayer en el Municipio de Coahuayana, Michoacán, la @FGRMexico, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia… pic.twitter.com/ak48h48xUs — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 7, 2025

La presidenta Sheinbaum consideró que mañana, que estará el gabinete de seguridad en la conferencia presidencial, podrá aclararse el punto.

“Mañana pueden explicarlo, explicar cómo se clasifica un delito de terrorismo en México o delincuencia organizada. Y también saber exactamente qué pasó”, apuntó.

Investigaciones

🚨 COAHUHUAYANA, MICHOACÁN



Un coche bomba explotó frente a la comandancia de la Policía Comunitaria. 3 policías comunitarios muertos Varios heridos (niños entre ellos) Casas, hospital y vehículos destruidos Autoridades señalan al CJNG. Michoacán vuelve a sangrar. #Coahuayana… pic.twitter.com/sSlSrpm3gH — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) December 7, 2025

Indicó que como parte de las investigaciones “se están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales.

Y espero que ya mañana pueda haber más información para que todo mundo la conozca”.

Añadió que la correcta tipificación del delito depende de conocer con precisión la causa, el modo en que ocurrió la explosión y quiénes fueron los responsables.

«A partir de la investigación también catalogar el delito y que todo mundo sepamos exactamente qué pasó… La fiscalía tiene que hacer su parte en la investigación”.

“Un delito de este tipo tiene evidentemente que investigarse: cómo fue que ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar donde llegaron.

Para eso es importante reforzar la investigación”.