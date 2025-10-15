Explota coche bomba en plaza comercial de Guayaquil

El taxista que falleció tras la explosión de un coche bomba en un centro comercial de Guayaquil estaba grabando con su celular

Regeneración, 15 de octubre, 2025– Un coche bomba en Ecuador explotó el martes en una concurrida zona comercial en la ciudad costera ecuatoriana de Guayaquil, dejando al menos un muerto y dos heridos, informaron los bomberos.

🔴| URGENTE: El coche bomba que fue explotado en Guayaquil, estaba frente a las oficinas del Grupo Nobis, inversiones perteneciente a la familia Noboa.



El Mall del Sol, principal centro comercial afectado tras la explosión, pertenece a Nobis Holding, un grupo empresarial… pic.twitter.com/tqxRm8WwRi — Andrés Martínez Álava (@amartinezecu) October 15, 2025

Mayor

En declaraciones a la red de televisión Ecuavisa, el mayor Jorge Montanero, jefe de la división de rescate de Bomberos de la ciudad…

…dijo que el fallecido es un taxista que se encontraba cerca del vehículo que estalló y que la policía está revisando carro por carro en las inmediaciones.

“Estamos haciendo evacuaciones de todos los edificios por precaución”, mientras la policía inspecciona el resto de vehículos estacionados en la zona, destacó.

Sobre si se trató de un coche bomba, Montanero señaló que “no sabemos, pero un coche normal no explota de esta forma, habrá que esperar el informe de la policía”.

Gobernador

🔍 #EnLaLupa

Explosión y miedo en Guayaquil: La Policía confirmó que uno de los autos con explosivos detonó y otro fue desactivado con éxito. El material era de fabricación profesional y estaría ligado al crimen organizado. pic.twitter.com/wCxGr0miSH — Lupa Digital (@lupadigitalec) October 15, 2025

Humberto Plaza, gobernador de Guayas, cuya capital es Guayaquil, calificó al hecho de “terrorismo puro y duro”.

Aseguró que la policía buscará a los responsables, “los vamos a agarrar y van a pagar y estas personas serán procesadas por terrorismo”.

En junio explotó una bomba en La Bahía de Guayaquil.

La policía detuvo al implicado en la explosión, minutos después llegó a la casa del detenido un auto Porsche, la placa de ese auto está ligada a Industrial Molinera de la familia Noboa. Tiempo después el detenido fue liberado🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/D26w9oSJMp — Funeraria Alache (@FunerariaAlach) October 15, 2025

Después de una inspección, la policía confirmó que agentes encontraron cartuchos de dinamita, con los cuales se ejecutó una explosión controlada.

Explosión

Un carro conecta un atentado con explosivos en Guayaquil, que ocurrió en junio de este año, a una empresa local. Al día siguiente de los allanamientos, minutos después de que la policía detuvo a un hombre, llegó este Porsche Cayenne de placas GRY 3452. Ese detenido por terrorismo… pic.twitter.com/JYWwkmZ2sy — Alina Manrique Cedeño (@AlmaCede) October 15, 2025

La explosión del vehículo se produjo en esa zona de amplia actividad comercial y empresarial en donde además hay restaurantes, todos los cuales quedaron con vidrios destrozados y otros daños.

En marzo de este año un vehículo estalló frente a la cárcel más grande del país en las afueras de Guayaquil.

Mató a un guardia penitenciario, en un hecho que las autoridades atribuyeron a la acción de redes criminales en Ecuador.

El año 2023, Ecuador registró otros atentados con vehículos que explotaron también en Guayaquil.

Fueron parte de una arremetida atribuida a la violencia criminal ecuatoriana que azota el país andino desde inicios del 2021.