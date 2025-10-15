Unas 120 personas hospitalizadas por contaminación en Túnez

Túnez: Problemas respiratorios que los residentes atribuyen a los humos de la sede de fosfato del Grupo Químico Tunecino

Regeneración, 15 de octubre 2025– Decenas de personas han sido hospitalizadas en la ciudad de Gabès, al sur de Túnez, cuyos residentes han culpado a la contaminación de una fábrica química cercana de causar dificultades respiratorias y otros problemas de salud.

🇹🇳 Gabes, a Tunisian city, is at the heart of a worsening pollution crisis.



On Tuesday, more than 120 residents hurried to local hospitals, suffering from health problems believed to be caused by runoff and waste from a nearby phosphate processing plant.



📹 @liliagaida @h_tlili pic.twitter.com/3EIoRFI1hU — Eye on Africa – France 24 (@EyeOnAfricaF24) October 15, 2025

Dificultades respiratorias

La agencia de noticias tunecina TAP informó que los niños que tienen dificultades respiratorias debido a los vapores, fueron ingresados ​​el martes en el Hospital Universitario de Gabes.

Un funcionario local citado por la agencia de noticias AFP dijo que más de 120 personas habían sido hospitalizadas en la ciudad.

Mientras que un funcionario de educación citado por el canal de radio Diwan FM dijo que docenas de estudiantes fueron ingresados ​​en el hospital.

Dolores y asfixiamiento

Además de los problemas respiratorios, algunos pacientes sufrieron “dolores en las piernas y pérdida de movilidad”, dijo el jefe adjunto de defensa local, Ghofrane Touati.

El residente Tawfik Dhaifallah dijo que su hermana pequeña se estaba asfixiando por los gases que emanaban de la zona industrial de la ciudad. «Eso ocurre cada dos o tres días».

Las últimas hospitalizaciones son parte de un aumento en los casos reportados de problemas respiratorios que los residentes atribuyen a los humos de la sede de fosfato del Grupo Químico Tunecino (CGT).

Un sitio que las autoridades se comprometieron a cerrar gradualmente en 2017, pero que aún no han cumplido.

Emisiones

Años de frustración por las emisiones del sitio estallaron el 11 de octubre, cuando los residentes irrumpieron en el complejo exigiendo su cierre.

“Gabes se ha convertido en una ciudad de la muerte, la gente tiene dificultades para respirar.

Muchos residentes sufren de cáncer o fragilidad ósea debido a la grave contaminación”, dijo Khaireddine Dbaya, uno de los manifestantes, a Reuters.

La protesta se tornó violenta cuando la policía lanzó gases lacrimógenos y persiguió a los manifestantes por las calles de la ciudad, según informó Reuters.

Manifestantes

Algunos manifestantes intentaron incendiar una sucursal de la administración de la CGT, mientras que otros bloquearon las calles de la ciudad, según medios locales.

El consejo local de Gabes dijo el domingo que apoyaba las demandas “legítimas” de los manifestantes.

Pidió el “desmantelamiento de las plantas químicas contaminantes”, al tiempo que criticaba los “actos de vandalismo y violencia”.

La Liga Tunecina de Derechos Humanos también apoyó a los manifestantes y pidió “el desmantelamiento de las unidades contaminantes;

Y el establecimiento de un modelo de desarrollo regional alternativo para frenar la muerte y la contaminación”.

Protestas

Las protestas ponen de relieve la creciente presión sobre el gobierno del presidente Kais Saied.

Ya enfrenta una profunda crisis económica y financiera, para equilibrar las demandas de salud pública con la producción de fosfato, el recurso natural más valioso de Túnez.

Para calmar la indignación pública, Saied se reunió el sábado por la noche con los ministros de Medio Ambiente y Energía.

Les instó a enviar delegaciones a Gabès para realizar las reparaciones necesarias en la unidad de ácido fosfórico del complejo. Afirmó su deseo de un Túnez verde, libre de toda contaminación.

Fosfato

El fosfato es el principal recurso natural de Túnez, pero los activistas llevan años alertando de la contaminación provocada por el GCT;

Que vierte sus residuos gaseosos y sólidos directamente al medio ambiente .

En 2017, las autoridades se comprometieron a desmantelar el complejo de Gabes y reemplazarlo por una instalación que cumpla con los estándares internacionales.

Reconociendo que sus emisiones representaban un peligro para los residentes locales. Sin embargo, el plan aún no se ha implementado.

Mientras tanto, el gobierno de Túnez pretende reactivar la industria del fosfato quintuplicando la producción, a 14 millones de toneladas en 2030, para aprovechar la creciente demanda mundial.