Falso supuesto acordeonazo de Bienestar en elección judicial

La presidenta desmintió difamaciones de la derecha que vinculaban a Bienestar con la supuesta emisión de folletos para la elección Judicial

Regeneración, 5 de septiembre de 2025. En esta semana una reportera cuestionó a la presidenta sobre la supuesta impresión de folletos o «acordeones» por la Secretaría de Bienestar.

Los cuales, supuestamente habrían sido usados para inducir el voto durante la elección judicial.

La reportera sugirió que la desestimación de estas pruebas por el Tribunal Electoral generaba más dudas que certezas.

Ante esto, la mandataria respondió de manera contundente, defendiendo la legalidad del proceso y la validez de la elección.

Sheinbaum

“Me siento orgulloso de tener una Presidenta que ha estado firme contra esta guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que a México se le respeta”



El gobernador de Nuevo León, Samuel García, @samuel_garcias a la Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein pic.twitter.com/fxT1eFt5t6 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) September 7, 2025

Si hay denuncias que acuda a la autoridad competente: La presidenta calificó la acusación de falsa.

Negó que la Secretaría de Bienestar haya impreso material relacionado con la elección judicial.

Más aún, la mandataria afirmó que “si hubo un servidor público que actuó de manera indebida, se debe presentar una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción para que se investigue”.

Cabe destacar que la misma reportera se confunde en la conferencia.

Menciona que durante el proceso de la elección judicial, en medio de la veda electoral, Secretaría de Bienestar difundió programas sociales en folletos impresos.

Para disipar cualquier duda, la presidenta afirmó, además, en conferencia que la elección no tuvo veda, lo cual hizo legal la difusión de los programas de gobierno.

En este sentido, puntualizó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha emitido ninguna impugnación que impida la difusión de programas gubernamentales o la inauguración de obras públicas.

Tribunal

La Cuarta Transformación recupera los trenes de pasajeros; avanza el compromiso de construir tres mil kilómetros durante el sexenio. pic.twitter.com/ucGN9pdgEs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 6, 2025

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección.

La Sala Superior confirmó la validez de las cinco magistraturas El pasado 28 de agosto el TEPJF resolvió todos los juicios de inconformidad relacionados con las elecciones judiciales del 1 de junio.

Asimismo, se desestimaron las pruebas de una candidata que argumentó una supuesta afectación por la distribución de «acordeones» durante la elección.

El magistrado De la Mata Pizaña sostuvo que las pruebas no demostraron que los documentos se hubieran distribuido más allá de los 87 encontrados en el expediente.

Esto es, sin una sola prueba que justificara la anulación de la elección.

Sheinbaum explicó que el Tribunal Electoral valoró las pruebas presentadas y concluyó que no eran suficientes para influir en el resultado de la elección.

Afirmó que si algún servidor público actuó de manera indebida, se debe presentar una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción para que se investigue.

“Soy Claudista, que no se les olvide”



Así respaldó el gobernador priísta de Durango, Esteban Villegas Villarreal @EVillegasV, a la Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein



“Bienvenida a su casa, en Durango siéntase como con su familia” pic.twitter.com/BQoHx801SS — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) September 6, 2025

Sobre su presencia en la toma de protesta: Justificó su asistencia diciendo que fue invitada y que le gustó el simbolismo del evento.

Sheinbaum, asimismo, reafirmó su compromiso de respetar la autonomía del poder judicial y de no influir en sus decisiones.

Así que ningún acordeonazo del Bienestar como afirman las malintencionadas campañas de la derecha, eso si, millonarias y coordinadas por la internacional derechista que campea lo mismo en EE.UU que en Europa.