Brote de sarampión, se refuerza campaña de vacunación

Sarampión, 95% en Chihuahua: Fallecidos 3 menonitas sin vacunas y 16 rarámuri. E hija de jornaleros chihuahuenses en Sonora sin vacunar

Regeneración, 5 de septiembre de 2025. Ante el aumento de casos de sarampión en el país, el gobierno ha puesto en marcha un plan de vacunación.

Con un total de 4,353 casos confirmados y 17 muertes a nivel nacional, las autoridades toman medidas contundentes para frenar la propagación del virus. La salud de la población debe ser siempre la prioridad.

Chihuahua

Según el doctor David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, la inmensa mayoría de los casos de sarampión, un 95%, se concentran en el estado de Chihuahua.

Esto es, con un registro de 4,051 personas afectadas y 16 de las 17 muertes confirmadas.

La incidencia de casos detectados en otras entidades federativas es mucho menor, con Sonora y Coahuila reportando 87 y 53 casos, respectivamente.

Como se indica, 95% de decesos se concentran en Chihuahua: Fallecidos 3 menonitas sin vacunas, 16 indígenas rarámuri.

El otro caso es la hija de jornaleros chihuahuenses en Sonora sin vacunar, que contaba con un año de edad.

Ante este panorama, se han establecido «cercos» para evitar la diseminación del virus y se ha llamado a la población a vacunarse.

En la Ciudad de México, el gobierno de la mandataria Clara Brugada ha implementado el Operativo SR/SRP.

El cual además consta de cuatro estrategias principales: vacunación en unidades fijas, quioscos móviles, brigadas casa por casa y acciones en puntos estratégicos de alta afluencia.

Esto es, como aeropuertos y terminales de autobuses.

Como se detalla en el Primer Informe de Gobierno de Gobierno de la mandataria local, Clara Brugada, solo en la primera semana de la campaña, se aplicaron más de 19 mil dosis.

Esto es, con una meta de 200 mil dosis para finales de octubre.

«La vacunación es un acto de amor»

La disminución en las tasas de vacunación, producto de la pandemia de COVID-19, ha provocado la reaparición del sarampión.

Ante esta realidad, el secretario Kershenobich emitió un poderoso llamado a la población: «La vacunación es un acto de amor.

Es decir, de protección: Las vacunas son gratuitas, son seguras y salvan millones de vidas». Es hora de que el pueblo se proteja.

Para ponerle freno al virus, el gobierno está aplicando las dosis a los siguientes grupos de la población.

Como se sabe la vacuna del sarampión se aplica hasta el año de edad, sin embargo, en ciertos casos como viajes internacionales se aplica la llamada Dosis cero de 6 a 11 meses de nacidos.

Seguidamente se indica que Esquema de vacunación completo: 2 dosis, una a los 12 meses y otra a los 18 meses.

Además para población con esquema incompleto: Niños de 2 a 9 años, con 2 dosis con diferencia de 4 semanas.

General

Por otra parte, para población general: Adolescentes y adultos de 10 a 49 años, personal de salud, personas en contacto con casos positivos, personal educativo y jornaleros agrícolas.

¿Dónde y cómo vacunarse?

Si cumples con los requisitos, te puedes vacunar en tu clínica del IMSS, presentando tu cartilla de vacunación.

Si no tienes una, solo necesitas una identificación oficial.

Para saber cuál es tu módulo más cercano, la Secretaría de Salud ha habilitado una línea de apoyo: 079.

Simplemente llama y un operador te informará dónde acudir. La vacuna es gratuita y segura, un derecho garantizado por el Estado para todos los mexicanos.