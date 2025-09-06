Premio de derechos a 20 mujeres indígenas líderes

Instituto de las Mujeres y de Pueblos Indios reconocen labor de generaciones que luchan por reconocimiento a derechos cultura y tradiciones

Regeneración, 5 de septiembre de 2025. La entrega del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas “Martha Sánchez Néstor”, es una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En esta tercera edición, la distinción fue otorgada a 20 mujeres líderes que han impulsado los derechos en sus comunidades.

Además el premio recibió un total de 124 postulaciones de 24 entidades federativas, lo que demuestra la amplia labor que se realiza en todo el territorio nacional.

Con este reconocimiento, se busca visibilizar y fortalecer el invaluable trabajo que realizan estas mujeres con una perspectiva de género y pertinencia cultural.

Mujeres

Durante la ceremonia, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, enfatizó que este premio es un reconocimiento a quienes han luchado por generaciones para exigir el respeto a sus derechos, cultura y tradiciones.

Por su parte, el director del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que Martha Sánchez Néstor entendió la complementariedad de los derechos colectivos y los derechos individuales de las mujeres.

Este principio se ha incorporado en la iniciativa de reforma constitucional para crear el apartado D en el artículo 2° de la Constitución.

Mismo, que busca garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación efectiva y la igualdad sustantiva en sus comunidades.

Además de este premio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un material histórico y fundamental: la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

Misma, que ha sido traducida a 35 lenguas indígenas nacionales, con planes de traducción a 27 más.

Este documento se difundirá en radios comunitarias y 6,700 escuelas, alcanzando a 400 mil estudiantes, lo que facilitará que las mujeres indígenas no solo conozcan sus derechos, sino que también puedan exigirlos.

Y es que la presidenta Sheinbaum dijo que estos esfuerzos forman parte de una iniciativa de inclusión lingüística y cultural para combatir la discriminación que por años ha sufrido la mujer indígena.

Por otro lado, la presidencia ha impulsado una medida económica sin precedentes.

A la fecha, más de 20 mil comunidades indígenas reciben por primera vez un presupuesto directo de 13 mil millones de pesos.

Mismos, recursos que serán administrados por comités encabezados por mujeres. Un logro que, en palabras de la mandataria, “hay que ir por más”.

Cine y artes

Mientras tanto, en la esfera pública, el talento y la resiliencia de las mujeres indígenas siguen reescribiendo la historia de México.

En el arte y el cine, Yalitza Aparicio, actriz oaxaqueña y embajadora de la UNESCO, y la cineasta Ángeles Cruz han roto barreras y puesto el nombre del país en alto.

Por otra parte, en la poesía, Nadia López (Dorsal, FCE,2022) y actual Coordinadora Nacional de literatura del INBAL, ha llevado la lengua y la cultura a escenarios internacionales.

Asimismo, la soprano María Reyna ha fusionado la ópera con las lenguas indígenas.

📸 En el marco del Año de la Mujer Indígena, la @SRE_mx y el @INPImx realizaron un evento conmemorativo del #DíaDeLasMujeresIndígenas con un espacio de diálogo para visibilizar y reconocer los saberes, aportaciones y demandas de las mujeres indígenas.



Participaron representantes… pic.twitter.com/7RqdCYZI01 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 5, 2025

En el ámbito gastronómico, cocineras como Porfiria Rodríguez Cadena, Rosalía Chay Chuc y Abigail Mendoza Ruiz han preservado y dado a conocer las técnicas y sabores ancestrales.

Y finalmente, en el deporte y la ciencia, la corredora rarámuri Lorena Ramírez y la ingeniera Lilian Dolores Chel Guerrero son un faro de inspiración para las nuevas generaciones.

Esta ola de logros, tanto en la política pública como en la cultura, demuestra que la lucha por la igualdad y el reconocimiento de las mujeres indígenas no es solo una meta, sino una realidad que se construye día a día.