Mamdani sobre ICE: «Si usted viola la ley, deberá rendir cuentas»

El político de 34 años empieza a perfilar su gestión, tras su aplastante victoria en las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Regeneración,7 de noviembre 2025– El alcalde electo de la ciudad de Nueva York , Zohran Mamdani, lanzó una advertencia a los agentes federales de inmigración durante unas declaraciones realizadas el miércoles en relación con su transición al Ayuntamiento.

Mamdani blast to ICE : "My message to ICE agents and to everyone across this city is that everyone will be held to the same standard of the law. If you violate the law, you must be held accountable." pic.twitter.com/5eIRtjZsEU — SayNoToMonarchy (@dead_wokevirus) November 5, 2025

Mensaje

En respuesta a la pregunta de un periodista, el socialista demócrata de 34 años dijo:

«Mi mensaje a los agentes de ICE y a todos los habitantes de esta ciudad es que todos deberán cumplir con la misma ley.

Si usted viola la ley, deberá rendir cuentas».

“Lamentablemente, en todo el país crece la sensación de que ciertas personas tienen permitido violar la ley, ya sea el presidente o los propios agentes”, continuó Mamdani.

“Lo que buscan los neoyorquinos es una era de coherencia, una era de claridad y una era de convicción. Y eso es lo que les ofreceremos”.

Declaraciones

Las declaraciones del alcalde electo formaron parte de un evento de prensa más amplio celebrado el miércoles.

En dicho evento, Mamdani anunció su equipo de transición y describió los planes para las semanas previas a su toma de posesión el 1 de enero de 2026.

Durante la administración Biden, la ciudad de Nueva York recibió a miles de inmigrantes, muchos de ellos a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

El presidente Donald Trump criticó duramente la forma en que la ciudad santuario abordó el problema.

Trump on Zohran Mamdani when asked what he'd do if he keeps to his promise to "Defy ICE"…



"We'll have to arrest him!!!"



Who's down with this?!?😎🔥🇺🇸

pic.twitter.com/2QiRbGiVFM — InspectorWebb (@inspectorwebpod) November 7, 2025

Así como la negativa de sus líderes a colaborar en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Una política de larga data que se ha convertido en un problema mayor para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que el presidente regresó a la Casa Blanca.

En días previos a las elecciones, funcionarios de Trump, incluido Tom Homan, prometieron que agentes de ICE «inundarían la zona»;

Continuarían buscando inmigrantes ilegales en la ciudad de Nueva York.

Relativa normalidad

Mientras que otras ciudades santuario, como Chicago, Los Ángeles y Boston, han visto operativos específicos del ICE, Nueva York ha continuado prácticamente con normalidad.

Ha tenido operativos selectivos a mucha menor escala. Con la inminente llegada de Mamdani a la alcaldía, parece que esto podría cambiar.

Mamdani ha criticado duramente al ICE , describiéndolo como «una agencia descontrolada» sin ningún interés en la ley y el orden.

Durante el verano, se comprometió a impedir que los agentes federales llevaran a cabo deportaciones de la ciudad.

Santuario

Si bien Nueva York y otras ciudades y condados han optado por implementar las llamadas políticas de santuario;

Que impiden que las fuerzas del orden locales ayuden con la aplicación de las leyes de inmigración, los líderes no pueden necesariamente impedir que el ICE u otras agencias federales realicen su trabajo.

En Nueva York, con el actual alcalde Eric Adams , el enfrentamiento ha sido menos marcado.

El exdemócrata se comprometió a colaborar con las agencias federales para expulsar de la ciudad a delincuentes violentos conocidos que no tienen estatus legal.

Adams afirmó que los inmigrantes sin antecedentes penales eran bienvenidos, pero se le consideraba más cooperativo que los alcaldes de Boston y Chicago.

Mamdani dejó claro el miércoles que abordaría la situación de una manera mucho más acorde con sus homólogos de Illinois y Massachusetts, algo que probablemente no agradará al DHS.

Scott Mechkowski, un agente retirado del ICE que trabajó para la agencia desde mediados de la década de 1990 hasta 2019, declaró:

«No se puede impedir que el gobierno federal haga lo que se le ha encomendado; simplemente no va a suceder».

Homan

Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, hablando sobre Mamdani el 27 de octubre, dijo:

«Vamos a estar en la ciudad de Nueva York y, como dijo el presidente Trump, vamos a redoblar y triplicar nuestros esfuerzos contra las ciudades santuario.

🚨 Tom Homan just declared open season on New York City; threatening to “flood the zone” with ICE raids after Zohran Mamdani vowed to block federal agents if elected mayor.



“GET OUT OF THE WAY, WE’RE COMING.”



That’s not law enforcement. It’s political retribution dressed up as… pic.twitter.com/tt1jUMyzBG — Brian Allen (@allenanalysis) October 27, 2025

¿Por qué? No porque sean una ciudad o un estado demócrata, porque sabemos que ahí radica el problema.

Sabemos que están liberando a diario a personas que representan una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional, porque no acatan nuestras órdenes de detención.

Sabemos que en Florida no tenemos ese problema».

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró: “Como lo hace a diario, el DHS hará cumplir la ley, incluso en la ciudad de Nueva York.

Protegiendo inmigrantes

Cuando los políticos de ciudades santuario ignoran las órdenes de detención del ICE, están protegiendo a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales a costa de los ciudadanos estadounidenses.

El ICE está arrestando y deportando a criminales con antecedentes por violación, asesinato y narcotráfico.

Y en lugar de mantenerlos bajo custodia del ICE, los políticos de ciudades santuario los liberan y los devuelven a sus comunidades.

Estas políticas irresponsables tienen consecuencias mortales.

El ICE continuará emitiendo órdenes de detención, haciendo cumplir la ley de inmigración y defendiendo la seguridad pública, porque todo estadounidense merece sentirse seguro en su propio vecindario”