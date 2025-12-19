Brugada anuncia 500 canchas para la ciudad de cara al Mundial

Se contempla rehabilitar canchas existentes y construir nuevas. El proyecto transformará medio millón de metros cúbicos de espacio público

Regeneración, 18 de diciembre de 2025 – La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el proyecto “Un Mundial donde la Pelota Ruede en las Canchas”, una estrategia relacionada con la preparación de la ciudad antes del Mundial de Fútbol 2026.

500 canchas de futbol

El plan incluye la rehabilitación y construcción de 300 canchas por parte del gobierno federal, a las que se sumarán 200 más administradas por las alcaldías.

El objetivo es recuperar y dignificar el espacio público para niños, niñas y jóvenes.

La mandataria enfatizó que el proyecto permitirá transformar medio millón de metros cuadrados de espacio público, siguiendo una lógica de justicia social y disminución de desigualdades.

Brugada indicó que el Mundial debería ser un impulso para una transformación urbana duradera, y no solo una intervención temporal.

Obras

En este contexto, afirmó que las obras alrededor del Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca) y sus colonias cercanas se quedarán como un legado para los vecinos.

La Jefa de Gobierno remarcó que democratizar el espacio público es esencial para construir una ciudad más equitativa.

Por ello, es fundamental garantizar el acceso igualitario a espacios deportivos seguros, dignos y de calidad, poniendo a la gente en el centro de las políticas públicas.

En el marco de los preparativos para el Mundial 2026, la mandataria comentó que la estrategia abarca más que solo el deporte.

Acciones integrales

Incluye acciones integrales para mejorar las condiciones de vida en áreas históricamente marginadas, como el Pedregal de Santa Úrsula, Coapa y el pueblo de Santa Úrsula.

Se explicó que en los Pedregales de Santa Úrsula se planea construir una cancha emblemática, considerada por la administración como “la mejor y más bonita”.

El objetivo es que nadie quede fuera de las ventajas de la transformación urbana que acompaña este evento deportivo internacional.

Brugada Molina anunció que el programa contará con un plan deportivo diseñado por especialistas.

El enfoque se centra en que los niños y jóvenes hagan un uso activo de las canchas repartidas por toda la ciudad.

Juego limpio

Destacó que estos espacios deben fomentar el juego limpio, la convivencia y la inclusión, al tiempo que se convierten en lugares donde se rechacen todas las formas de violencia o discriminación.

En su mensaje, la Jefa de Gobierno hizo un llamado simbólico a “sacar tarjeta roja” al racismo, clasismo, machismo y homofobia.

Así como a todas las formas de exclusión, con la intención de experimentar un Mundial abierto, humano y solidario.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, comunicó que la primera fase del proyecto comenzó el 1 de diciembre.

Intervenciones

Se están realizando trabajos en 100 canchas, que se espera concluya a finales de enero de 2026.

La segunda fase comenzará el 15 de enero y finalizará el 28 de febrero, con la rehabilitación de las 200 canchas restantes.

El funcionario mencionó que, en total, se construirán 60 canchas desde el inicio, y 240 se restaurarán.

Estas están distribuidas en 232 colonias pertenecientes a las 16 alcaldías, lo que equivale a recuperar cerca de 500 mil metros cuadrados de área pública.

Tipos de canchas y trabajos

Basulto Luviano explicó que el plan incluye 50 canchas de fútbol 11, 46 de fútbol 7, 122 de partidos rápidos y 82 canchas multiusos.

Las obras consistirán en trabajos de nivelación, construcción o rehabilitación de pisos de concreto, además de colocar o arreglar muros y cercas perimetrales.

También se instalará pasto sintético cuando sea necesario, se hará pintura, se pondrán luminarias y se crearán murales.

Adicionalmente, todas las canchas tendrán letreros para llevar un registro de las mejoras y se renovará o agregará mobiliario:

Como porterías, graderías, redes y equipo deportivo, para asegurar su correcto funcionamiento.

Las 10 canchas emblemáticas de barrio

El secretario de Obras subrayó la elección de 10 canchas de barrio que recibirán una atención especial. Estas se encuentran en:

Coyoacán, en el Pedregal de Santa Úrsula

Álvaro Obregón, en la Segunda Ampliación de Presidentes

Cuajimalpa de Morelos, en la Cooperativa Palo Alto

La Magdalena Contreras, en el Predio Oyamel

Gustavo A. Madero, en la Colonia Compositores Mexicanos

Iztacalco, en el Campamento 2 de Octubre

Iztapalapa, en la Colonia El Paraíso

Iztapalapa, en Ampliación Emiliano Zapata

La Magdalena Contreras, en la Colonia Potrerillo

Tlalpan, en la Colonia Miguel Hidalgo, primera sección

Durante la presentación también se mostraron los prototipos de cancha, además de los logotipos y letreros oficiales que identificarán el proyecto en toda la ciudad.

Estos mantendrán una identidad visual común con mensajes como “Un mundial con derechos plenos” y “Un mundial por la igualdad”.