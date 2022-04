Fines políticos, no ambientalistas en campaña contra Tren Maya: AMLO

Ninguna afectación a cenotes o medio ambiente. Campaña política financiada por organismos internacionales y empresarios de México: AMLO

Regeneración, 19 de abril de 2022. El presidente AMLO acusó que hay una campaña política contra el Tren Maya encabezada por empresarios mexicanos y organismo extranjeros.

Y es que AMLO señaló que se utilizan a «pseudoambientalistas» para oponerse al Tren Maya.

Además dijo que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación oficial sobre suspensión de obras del Tren Maya, aseguró el presidente López Obrador.

AMLO

Y es que AMLO señaló a pregunta expresa de la prensa en la conferencia Mañanera que no ha llegado notificación de un juzgado en Mérida, Yucatán que concede un amparo contra Tren Maya.

Además se reveló que se trata de la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del Tren Maya por presuntos daños ambientales.

Sin embargo dijo que esperará la notificación para buscar la forma de defenderse legalmente.

Al tiempo que señaló que estos organismos utilizan a pseudoambientalistas sin convicciones y sin escrúpulos morales de ninguna índole.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, solo lo que ya que es dominio publico, hay con propósitos políticos, no ambientalistas».

Y agregó que es «una campaña en contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos».

Incluso dijo que «están utilizando a pseudoambientalistas, puede ser que haya gente preocupada, por el medio ambiente».

Sin convicciones

-«…, pero por lo general se trata de gente sin convicciones sin escrúpulos morales de ninguna índole (…) Vamos esperar que es lo qué están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente”.

Por otra parte, AMLO reiteró que el Tren Maya respeta ríos subterráneos y no afecta cenotes.

-«…, tan es así que campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios dieron su anuencia, pero este es un asunto de tipo político”.

“¿Por qué los ambientalistas no se pronunciaron en contra de Xcaret, que desviaron ríos subterráneos?», preguntó AMLO.

E informó que en Valladolid escarbaron para unir cenotes y los ambientalistas no se dieron cuenta. ¿El juez de Mérida dónde andaba?, prguntó.

-«¿No lo supo? […] Un juez lo que tiene procurar el la justicia”, aseveró.

Amparo

Por otra parte, medios de comunicación señalan que se trata de una suspensión provisional por supuesto peligro inminente de daños irreversibles.

Esto, a cavernas, cenotes y ríos subterráneos, debido a la ausencia de estudios y autorizaciones ambientales.

Por lo cual, el Juzgado 1 ordenó se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo 5 Sur.