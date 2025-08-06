México 1er país en seguridad social a trabajadores por aplicación

México incorpora a la seguridad social 1.2 millones de trabajadores de plataformas digitales. Registro más alto de empleo en toda la historia

Regeneración, 6 de agosto de 2025. La presidenta Sheinbaum subrayó que México es primer país en otorgar seguridad social completa a trabajadores de aplicaciones.

Además en el contexto de las Mañaneras del Pueblo desde Palacio Nacional se informó del registro más alto de empleo de toda la historia con 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo afiliados al IMSS.

Y es que el registro histórico de empleo es producto de la incorporación a la seguridad social de 1.2 millones de trabajadores de plataformas digitales.

Sheinbaum

Además de los trabajadores de plataformas digitales se observó un incremento mensual en el sector de la construcción con 24 mil 76 nuevos de puestos de trabajo.

Así, ante Sheinbaum se precisó que Trabajo e IMSS informaron que ya son 1 millón 291 mil 365 trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales con seguridad social.

Seguidamente Sheinbaum puntualizó que la afiliación de trabajadoras y los trabajadores de plataformas digitales al IMSS es un hecho histórico.

Mismo que representa un avance en el acceso a los derechos laborales y con ello se da ejemplo al mundo.

“Ahora es una siguiente etapa de la Cuarta Transformación que a trabajadores que eran considerados ‘socios’ de empresas, que no tenían ninguna seguridad social…»

«…, hoy son reconocidos como personas trabajadoras y tienen derecho al seguro social; no solamente a la salud, sino a todos los beneficios del seguro social si ganan igual o más que el salario mínimo».

«Tienen derecho a la pensión, tienen derecho a la seguridad social de sus familias, tienen derecho a las guarderías que, además, ahora estamos ampliando los Centros de Educación y Cuidado Infantil».

Salarios

Cabe resaltar que además de los derechos salariales, la fuerza laboral de aplicación cuenta con seguro médico, explicó la presidenta Sheinbaum.

“Y si tienen un salario menor al salario mínimo, tienen el derecho a ser atendidos frente a un accidente».

Agregó que eso «quiere decir que avanzamos en lo que es la Cuarta Transformación, que es el acceso a los derechos del pueblo de México».

«Más de un millón de personas se están beneficiando con esto; entonces, es algo histórico».

«Nos da mucho gusto por el país, por lo que significa esto, por ejemplo al mundo”, puntualizó.

Además de los trabajadores de plataformas digitales se observó un incremento mensual en el sector de la construcción con 24 mil 76 nuevos puestos de trabajo.

Números

Fuentes gubernamentales subrayan que el director del IMSS, Zoé Robledo, detalló que de los trabajadores de aplicación ahora con seguridad social, el 90 por ciento son hombres.

Y, el 10 por ciento son mujeres. De ellos, el 56 por ciento tienen menos de 35 años. E incluso que existe la misma proporción de choferes y de repartidores relacionadas a las aplicaciones.

Dinero

Además, dijo, quienes sean pensionados y sean conductores o repartidores, podrán seguir recibiendo su pensión y también se podrá continuar cotizando en Modalidad 40 del IMSS.

Por otra parte, ante Sheinbaum se puntualizó que, con la reforma laboral, las y los trabajadores de apps siguen eligiendo cuándo y con qué plataforma trabajar.

Además se prohíbe a las plataformas cobrar por el uso de la aplicación.

E incluso que cualquier sanción o desconexión debe ser explicada y revisada por personas, no por robots. Además de que no se aumentan impuestos.