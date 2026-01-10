Cae Yesenia, secretaria particular de Carlos Manzo

Yesenia N, se mantenía en el cargo luego del asesinato del alcalde Manzo de Uruapan. Detenida en el despacho de la presidencia municipal

Regeneración, 9 de enero de 2026. En redes destacan la detención de Yesenia ‘N’, quien fue secretaria particular de asesinado exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Cabe destacar que Yesenia mantenía en el mismo cargo en la administración de la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta.

Yesenia

Por otra parte, se subraya que es la primera detención en el círculo cercano de Manzo y familia. El sitio de la detención en su lugar de trabajo, el despacho de la presidencia municipal de Uruapan.

Al tiempo que se indica que a Yesenia ‘N’ la detuvieron elementos de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía de Michoacán.

La secretaria particular de Carlos Manzo y de Grecia Quiroz fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía de Michoacán.

Las indagatorias por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado durante el Festival de las Velas.

Justicia

Al tiempo que en redes se destaca que secretario de Seguridad, Harfuch, reveló que el asesinato del alcalde había sido ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Destacó la detención del líder conocido como El Licenciado, así como Ricardo ‘N’, Jasiel Antonio ‘N’, El Pelón, Gerardo ‘N’, Alejandro Baruc ‘N’.

A la que se suma Yesenia ‘N’, secretaria particular de Carlos Manzo y de Grecia Quiroz.

Además de ellos, autoridades federales y estatales detuvieron a siete escoltas de Manzo y los cuales también se encargaron de la seguridad de Quiroz como alcaldesa sustituta.

Y es que los escoltas se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario «Lic. David Franco Rodríguez» y están imputados por el delito de homicidio calificado por omisión.

Esto, al no cumplir con la protección del edil durante el ataque.

Hechos

Carlos Manzo Rodríguez, asesinado durante un evento por el Día de Muertos en la plaza principal del municipio.

Como se sabe el ataque perpetrado con al menos siete disparos, y el agresor fue abatido en el lugar por seguridad.

La Fiscalía de Michoacán informó que el presunto autor material del homicidio fue un menor de edad identificado como Víctor Manuel ‘N’, con 17 años y originario de Paracho.

Asimismo, el asesinato de dos cómplices de Víctor Manuel ‘N’ llevó a las autoridades al análisis de un celular que pertenecía a uno de ellos.

Así pudieron acceder a un chat en el que se discutía el asesinato del alcalde y permitió la identificación de un autor intelectual y material, se trata de Jorge Armando ‘N’, apodado el Licenciado.

Y es que se reveló que El Licenciado se encargó de reclutar a la célula para asesinar al alcalde Carlos Manzo.

El día del crimen mantuvo comunicación con los tres implicados directamente y presionó para que cometieran el homicidio «a como diera lugar».

Esto es, sin importar si el presidente municipal estaba acompañado, incluso por sus propios hijos.