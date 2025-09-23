Francia reconoce al estado Palestino, Macron aboga por la paz

Liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamas, detener la guerra, las masacres y la huida de la población: Macron

Regeneración, 22 de septiembre de 2025. Portales como RFI subrayan que Francia reconoció este lunes, junto con otros países, el Estado palestino.

Esto, durante una cumbre organizada por París y Arabia Saudita sobre la llamada solución de dos Estados, en paralelo a la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Macron

Macron acaba de reconocer oficialmente al Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/wC5B5Ifzem — Bimbi (@b1mbo) September 22, 2025

«Declaro que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina».

Lo anterior, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron según narra el portal.

«Ha llegado el momento de la paz, de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamás y de detener la guerra, las masacres y la huida de la población», añadió.

Por otra parte, el mandatario francés defendió, además, la solución de dos Estados:

«Recae sobre nosotros una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible para preservar la posibilidad misma de una solución de dos Estados…»

«…, Israel y Palestina, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad».

Agradecemos a la presidenta @Claudiashein por las posiciones de principio de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia. 🇵🇸🤝🇲🇽 pic.twitter.com/L5O8wuYbmY — Embajada del Estado de Palestina en México (@PalestineMX) September 22, 2025

Otros

Al tiempo que se recuerda que el domingo, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron al Estado palestino.

Ya son más de 150 países en total los que han dado este paso.

Sin embargo el portal galo apunta que este gesto de algunos de los aliados tradicionales de Israel supone un cambio histórico a nivel geopolítico y diplomático.

«…, aunque, de momento, Tel Aviv se mantiene impasible en su ofensiva en Gaza», apunta.

Proteger a tu país es una cosa y matar a más de 60.000 civiles, desplazar a dos millones de personas, bombardear hospitales y matar de hambre a niños inocentes es otra muy distinta.



Hoy en @Columbia he denunciado la doble vara de medir ante la tragedia de Gaza.



Avanzar hacia la… pic.twitter.com/xy8oN7prrr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 22, 2025

Derecha

Netanyahu repitió el domingo que no habrá un Estado palestino y amenazó con extender la colonización en Cisjordania.

Además, dos ministros israelíes de extrema derecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron incluso la anexión de este territorio palestino ocupado.

Tampoco apoya esta iniciativa EE.UU, cuyo presidente, sigue con su apoyo inquebrantable a Benjamin Netanyahu.

Este viernes será el turno del discurso del primer ministro israelí ante la Asamblea General de la ONU. Será la intervención más esperada, junto con la de Donald Trump, que tuvo lugar este martes.

¡Que pare el genocidio en Gaza! clama Sheinbaum

septiembre 22, 2025



Con Sheinbaum se reconoce embajada Palestina antes delegación diplomática. Cese a la agresión a civiles, política de paz y autodeterminación #RegeneracionMxhttps://t.co/TZ5yE0WxVM — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) September 22, 2025

Hace unos días, la Asamblea General de la ONU ya aprobó por amplia mayoría un texto que apoya la creación de un futuro Estado palestino.

E incluso, excluyó explícitamente al movimiento islamista Hamás, una condición exigida por numerosos países occidentales.