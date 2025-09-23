Trump insiste en recuperar base de Bagram, el Talibán rechaza

Trump presiona para recuperar la base aérea Bagram, citando su proximidad a las instalaciones nucleares de China
Regeneración, 22 de septiembre 2025– Los talibanes han rechazado la demanda de Trump de entregar la base aérea de Bagram que Washington dirigió 20 años en Afganistán, desestimando la amenaza de Trump de que sucederán «cosas malas» si no aceptan.
Los talibanes dijeron el domingo que “la independencia y la integridad territorial de Afganistán son de suma importancia”.
Pidieron a Estados Unidos que respete los acuerdos previos de que no recurrirá a la fuerza.
Política realista
“Por consiguiente, en lugar de repetir enfoques fallidos, se debe adoptar una política de realismo y racionalidad”, dijeron gobernantes de Afganistán.
Bagram, que fue el mayor emplazamiento militar estadounidense en Afganistán, es una gran base aérea ubicada a 50 km (31 millas) al norte de Kabul.
Sirvió como uno de los principales centros militares de Estados Unidos durante su guerra de dos décadas contra los talibanes.
La guerra, que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al Qaeda, finalizó en 2021 con la caótica retirada de Washington de Afganistán.
Bagram
Cabe destacar que se señala que miles de personas fueron encarceladas en ese lugar durante años sin cargos ni juicio por las fuerzas estadounidenses.
Esto, durante la llamada “guerra contra el terrorismo”. Muchas de ellas fueron abusadas o torturadas, se indica en redes.
Los talibanes retomaron las instalaciones en 2021 tras la retirada estadounidense y el colapso del gobierno afgano.
Durante la última semana, Trump ha expresado un gran interés en recuperar la base aérea.
«Estamos hablando con Afganistán y queremos que nos lo devuelvan pronto, de inmediato.
Y si no lo hacen, si no lo hacen, ya verán lo que haré», declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca el sábado.
Amenazas
Trump pronunció un mensaje que captó la atención de los responsables políticos de Pekín: «Intentamos recuperarla porque necesitan cosas de nosotros.
Queremos recuperar esa base. Pero una de las razones por las que la queremos es que, como saben, está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares».
Las armas nucleares a las que se refiere Trump probablemente se encuentren en el campo de pruebas de China en Lop Nur, en la provincia occidental de Xinjiang.
Respuesta
Las autoridades afganas han expresado su firme oposición a una renovada presencia estadounidense en el país.
Zakir Jalaly, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, declaró:
«Los afganos nunca han aceptado la presencia militar extranjera en su territorio a lo largo de la historia».
Pero añadió que ambos países necesitan establecer relaciones económicas y políticas basadas en el respeto bilateral y los intereses comunes.
Fasihuddin Fitrat, funcionario del Ministerio de Defensa, afirmó que «un acuerdo sobre una pulgada de suelo afgano es imposible. No lo necesitamos».
Construcción
Bagram fue construida durante la Guerra Fría por la Unión Soviética.
Inició su construcción cuando el gobierno afgano de aquel momento recurrió al apoyo de Moscú a principios de la década de 1950.
La base aérea prestó servicio a las operaciones soviéticas en el país durante décadas, hasta que se retiraron a finales de la década de 1980.