Frida Sofía revive acusación contra Enrique Guzmán: «Ese puerco me tocó»

La modelo Frida Sofía reapareció para reiterar los señalamientos contra Enrique Guzmán por presuntos tocamientos

Regeneración, 19 de abril de 2022. La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, reapareció en los medios de comunicación tras su arresto en Miami por alteración del orden público.

Frida Sofía volvió a aparecer frente a las cámaras tras ser captada en un restaurante ubicado muy cerca de su departamento en Estados Unidos. Por lo anterior, fue entrevistada para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, donde reiteró que espera alcanzar la justicia.

La polémica hija de ‘La Guzmán‘ aceptó responder los cuestionamientos sobre el problema legal que actualmente enfrenta por resistirse a un arresto y alterar el orden público.

Sobre el tema de su arresto, Frida Sofía indicó que se encuentra tranquila y en espera de su próxima audiencia en la Corte para defenderse.

En otro orden de ideas, la nieta de Enrique Guzmán fue cuestionada sobre su denuncia por presuntos tocamientos por parte de su abuelo.

Cabe recordar que la joven no se ha presentado ante las autoridades mexicanas para interponer su demanda contra Enrique Guzmán pese a las amenazas que lanzó en 2021.

Debido a lo fuerte del tema, Frida Sofía aseguró que revelar su verdad le costó mucho debido al contexto que tuvo que enfrentar.

«La verdad es que me costó tanta energía, tanta humillación porque para decir lo que me pasó, de verdad que no es algo bonito. Decir ‘oye, me tocaron cuando tenía 5 años si suena fuerte'»