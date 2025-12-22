Yucatán y Quintana Roo: Cultura maya está «mas viva que nunca»

Ambas regiones fomentan iniciativas para preservar la identidad y el legado vibrante del pueblo maya, en su día nacional

Regeneración, 21 de diciembre de 2025– Hoy se conmemora el Día Nacional de la Cultura Maya. Más que una simple fecha, es una oportunidad para detenernos y observar de cerca una cultura que sigue presente, que nos habla cada día, aunque no comprendamos su idioma.

Junto a las y los dignatarios mayas, desde Felipe Carrillo Puerto, conmemoramos el Día Nacional de la #CulturaMaya 🌿, honrando un legado vivo que representa #OrgulloMaya, identidad y raíces profundas.



En #QuintanaRoo seguimos transformando el estado con justicia social 🫱🏾‍🫲🏽,…

Cultura viva

La cultura maya no se limita al pasado, ni a las ruinas de templos y edificaciones antiguas únicamente.

Esta viva y se manifiesta en el idioma que resuena en los mercados yucatecos, en las técnicas de cultivo, en la gastronomía y en la forma de interpretar la naturaleza y el tiempo.

Es una de las civilizaciones más significativas del país y del mundo y continúa siendo fundamento para millones de personas.

Desde Felipe Carrillo Puerto, anteriormente conocido como Chan Santa Cruz, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, enfatizó que la cultura maya está «más viva que nunca».

Lo mencionó ante líderes mayas, autoridades comunitarias y habitantes que saben bien el valor de la historia y la fuerza de la memoria.

Sabiduría y dignidad

Lezama subrayó que la cultura maya no es un mero adorno ni una imagen turística. Es disciplina, sabiduría y dignidad.

Es una base crucial tanto del presente como del futuro de Quintana Roo. Reconocerla implica escucharla, respetarla y defenderla día a día.

Desde 2014, mediante un decreto del Senado, el 21 de diciembre fue designado como el Día Nacional de la Cultura Maya.

Esto es un reconocimiento a siglos de lucha por vivir en conformidad con sus propias raíces, incluso ante la adversidad.

Sin embargo, el reconocimiento va más allá de las palabras.

Yucatán

En Yucatán, hay iniciativas concretas para preservar y fortalecer el idioma maya, iniciando por introducirlo en espacios donde antes no estaba presente: el ámbito digital.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, Segey, firmó un acuerdo con Wikipedia México para que profesores ayuden a traducir y crear contenido en maya para la plataforma.

De esta manera, el idioma no solo se enseña en el aula, sino que también se comparte con el mundo.

Este esfuerzo es parte del programa Ko’one’ex Kanik Maaya, que en la actualidad beneficia a casi 20 mil niños y niñas en escuelas primarias del estado.

La idea es que aprender maya se convierta en una parte habitual de la educación, incluso en áreas urbanas.

Preservación

La preservación también comienza en la infancia.

En Yucatán, niños y niñas han interpretado villancicos en lengua maya en eventos públicos, demostrando que el idioma no está en riesgo cuando se utiliza con orgullo, alegría y naturalidad.

A esto se añade el creciente interés de los adultos por aprender maya.

El Indemaya recientemente concluyó cursos presenciales y en línea, con participantes de diversos municipios e incluso de otros estados y países.

Identidad

Aprender el idioma se ha transformado en una manera de reconectar con su identidad.

Por todo esto, la cultura maya necesita espacio, consideración y acciones continuas.

Hoy, en su celebración, es importante homenajearla, pero especialmente apoyarla para que continúe viva, fuerte y presente en la vida diaria.