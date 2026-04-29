Informe alerta sobre pérdida de agua en los Himalayas

La cantidad de nieve llegó a su punto más bajo en más de 20 años, y la escasez de agua preocupa a 2 mil millones de personas

Regeneración, 29 de abril 2026 – El Himalaya, que es visto como el reservorio de agua de Asia, está experimentando una reducción en su cumbre, ya que la nieve en la cordillera del Hindu Kush Himalaya, que se extiende desde Afganistán hasta Myanmar, ha disminuido a su mínimo en 20 años.

#WIONClimateTracker | The Hindu Kush Himalaya is losing its snow reserves at an alarming rate



A new report by the International Centre for Integrated Mountain Development says snow cover has fallen nearly 28% below normal@JyotsnaKumar13 has further details on this pic.twitter.com/N79LdVfLcr — WION (@WIONews) April 28, 2026

Informe

Este escenario ha suscitado un aumento de la preocupación por una grave escasez de agua que podría perjudicar a alrededor de 2 mil millones de personas, según un informe reciente.

Se trata del informe HKH Snow Update 2026 del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas.

En el documento se menciona que la cantidad de nieve que permaneció entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 fue un 27,8 % inferior al promedio habitual.

El término persistencia de la nieve se refiere al tiempo que la nieve queda en el terreno después de caer, lo que es fundamental para valorar la salud de las montañas en invierno.

Recurso

El informe señala que la nieve de temporada funciona como un recurso natural de agua.

Representa casi una cuarta parte de la escorrentía anual en 12 cuencas fluviales esenciales del Hindu Kush Himalaya.

Esto apoya la agricultura, la generación de energía hidroeléctrica y el suministro de agua desde Kabul hasta Calcuta.

La cuenca del Mekong enfrentó la mayor disminución, con un 59,5 por ciento menos de nieve de lo habitual.

Meseta tibetana

La meseta tibetana tuvo un déficit del 47,4 por ciento, y las cuencas del río Amarillo y del Amu Darya mostraron caídas significativas.

La cuenca del Ganges tuvo este invierno una persistencia de nieve un 16,3 % más alta de lo normal, lo que brindó un alivio temporal a algunas áreas del norte de la India.

No obstante, este es el cuarto invierno consecutivo con menos nieve de lo normal, y desde 2003 se han documentado 14 déficits similares.

Los glaciares se están deshaciendo a casi el doble de la velocidad observada antes del año 2000, lo que genera inquietud sobre la posibilidad de veranos secos prolongados.

Sistemas de alerta

Los científicos enfatizan la importancia de implementar mejores sistemas de alerta anticipada.

También la necesidad de mejorar el almacenamiento de agua y aumentar la colaboración entre diferentes sectores.

Para prevenir que la escasez de agua empeore y que se produzca un uso excesivo de las aguas subterráneas.