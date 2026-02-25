Bacanora: Alcaldesa Biebrich fuera de peligro, su hijo fallece en ataque

Incidente tras rebasar a otro automóvil que se les emparejó y disparó al conductor del automóvil de Biebrich. Continúan las investigaciones

Regeneración, 24 de febrero 2026–(Redacción) La alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich Duarte, y su hijo estaban viajando de Hermosillo a Mazatán cuando fueron atacados por individuos armados alrededor de las 11 de la mañana de este martes.

Presidenta municipal

La presidenta municipal resultó sin heridas, excepto por golpes debido a que el vehículo se salió de la carretera.

Por otro lado, el joven murió debido a la pérdida de sangre por las lesiones en las piernas.

La fiscalía no considera que haya sido un ataque intencional y plantea como posibilidad que el incidente ocurrió debido a un problema de tránsito.

“Recientemente recibimos información de que un vehículo había sido atacado a tiros.

Camioneta Jeep

Específicamente, una camioneta de la marca Jeep, en la que viajaban dos personas, un hombre y una mujer.

En el interior estaban la presidenta municipal de Bacanora y su hijo, y en el kilómetro 60 intentaron adelantar a otro vehículo, pero este no lo permitió.

Parece que tuvieron un problema de tránsito durante el rebase.

Luego, ese vehículo los alcanza y comienza a disparar al conductor de la camioneta,” informó el fiscal del estado, Rómulo Salas Chávez.

Evidencias

Hay evidencias que apoyan la teoría de que no fue un ataque dirigido a la alcaldesa, sino que fue resultado de esa interacción en la carretera.

Esto se debe a que la mayoría de los disparos se centraron en la zona del conductor, tanto en el lado de la puerta como en el frente del vehículo.

Sin embargo, la cantidad de disparos y el calibre de las armas usadas aún no se han determinado.

Expertos

Mientras los equipos de expertos llegan al lugar, junto con los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, afirmó el fiscal.

La alcaldesa, quien asumió su cargo en 2024 por el Partido del Trabajo (PT), se encuentra en recuperación, de acuerdo con las autoridades.

Mientras tanto, se llevan a cabo los procedimientos necesarios para la disposición del cuerpo de su hijo.