Internautas piden al IEEM cambiar a moderadora de debate; “es abiertamente anti4T”

A través de redes sociales se hizo un llamado para que el IEEM no deje a la conductora, Pamela Cerdeira, como la encargada de dirigir debate en el EdoMéx.

RegeneraciónMx, 3 de mayo de 2023.- El segundo debate que sostendrá la candidata de la Cuarta Transformación al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez y la candidata de la oposición, Alejandra del Moral, está de nueva cuenta en el ojo del huracán.

A través de redes sociales ha iniciado un llamado al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para que la encargada de conducir el debate, la conductora Pamela Cerderira, sea retirada por su abierta postura en contra de todo lo que tiene que ver con le movimiento de transformación.

Según lo dicho en redes, Pamela Cerdeira es una antiobradorista y ponerla en la conducción sería otro error como lo ocurrido en el primer debate donde se criticó a la otra conductora, Paola Ordorica.

“IEEM estás a tiempo, cancela el contrato de Pamela Cerdeira, busca a otra u otro moderador que sí sea imparcial y objetiva. Aquí las pruebas de como ha sido parcial en moderaciones pagadas por el viejo INE. NO queremos más fraudes, respeten a los mexiquenses”, se lee en la denuncia.

Pamela Cerdeira no es imparcial, señalan al IEEM

Dentro de las pruebas que se leen, se exhibe como la conductora de MVS Radio ha mostrado su opinión en forma negativa contra la maestra Delfina Gómez, la cual ha usado el guión de la oposición sobre lo ocurrido en Texcoco.

Otra de las razones es su abierta postura al llamado de las organizaciones a fin a Claudio X. González de defender al entonces INE de Lorenzo Córdova y el famoso “yo defiendo al INE”.

En otra de las denuncias también se deja en claro que en participaciones de debates donde se incluía su conducción era parcial, fue cuando se trató el tema de la revocación de mandato en el que participó integrantes de FRENAAA y de simpatizantes de la 4T.

Ahí interrumpió a los participantes a favor de la consulta popular de revocación de mandato y luego se arrepintió de ello, pero jamás interrumpió a los representantes de FRENAAA.

.@IEEM_MX estás a tiempo, cancela el contrato de @PamCerdeira y busca a otra u otro moderador que sí sea imparcial y objetiva.



Aquí las pruebas de como Cerdeira ha sido parcial en moderaciones pagadas por el viejo INE.



NO queremos más fraudes, respeten a los mexiquenses

3. Cerdeira ha celebrado y acompañado al colectivo que "defendía al INE". Dicho colectivo hoy apoya abiertamente a Alejandra del Moral. La periodista no se ha deslindado públicamente del Colectivo, se infiere entonces que también apoya a su candidata.

Usuarios piden cambiar antes de otra catástrofe

La respuesta no se hizo esperar y muchos de los internautas comentaron que si no había oportunidad de tener una conducción imparcial, no se puede tener un ejercicio serio de democracia.

La maestra Delfina debería exigir que cambien a la moderadora, aunque creo que #DelfinaGobernadora no necesita el debate, pero sí sería bueno que su equipo protestara.

Yo prefiero que No cancelen el contrato de @PamCerdeira porque al igual que la @AnaPOrdorica solo muestran su poca falta de profesionalismo y se dejan llevar por sus pasiones más bajas que es su amor a la OPOSICIÓN y el resaltar ellas como protagonistas.

Sino la despiden a está chayotera que la maestra @delfinagomeza no asista al debate. Al cabo ni lo necesita.

El segundo debate se llevará a cabo el próximo 18 de mayo.