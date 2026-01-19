Cae el Mantecas y 7 más en Sinaloa

Aseguramiento de armas, vehículos y un narcolaboratorio en operativo conjunto en Badiraguato y Mocorito. Trasladado a CDMX desde Sinaloa

Regeneración, 19 de enero de 2025. La Secretaría de Seguridad confirmó la detención de Iván Valerio “El Mantecas” durante un operativo la madrugada del 18 de enero en Sinaloa.

Además se informó la captura de siete presuntos integrantes de su grupo y aseguramientos relacionados.

Mantecas

Se trató de un operativo conjunto de Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Fiscalía federa, como se indica fue detenido Iván Valerio “N” alias Mantecas y 7 personas más.

Aseguramientos: armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas,

Cabe destacar que se indican versiones que lo vinculan la estructura con el Cártel de Sinaloa y Iván Archivaldo Guzmán.





Las autoridades describieron la operación como planificada con colaboración interinstitucional.

Al momento de la captura, se informó sobre la apariencia física del detenido: complexión robusta, cabello oscuro y barba; vestía playera negra, tenis negros y pantalón de mezclilla azul.

A volar

Durante el operativo se aseguraron armas y vehículos vinculados al grupo.

Además, las autoridades reportaron además un centro de producción de drogas sintéticas dentro de las instalaciones intervenidas.

Por otra parte, se le relaciona a diversos casos, entre ellos el denominado “Caso Zarigüeya”, relacionan la estructura de Valerio con el Cártel de Sinaloa y con Iván Archivaldo Guzmán.

E incluso sugieren la posible infiltración de informantes en áreas de seguridad estatal.

Las indagatorias sobre el alcance de la red y sus posibles nexos institucionales continúan abiertas.

Datos

Asimismo, Iván Valerio S.S., alias “El Mantecas” fue señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa, como colaborador directo de Ceferino Espinoza Angulo, alias “El 14”, “El Koy” o “El Koyote”.

Y mismo, quien es exintegrante de “Los Chapitos”.

Actualmente “El Mantecas” estaba alineado a la facción encabezada por “El Músico”, uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos acusado de delitos relacionados con tráfico de drogas.

Asimismo, Óscar Manuel G.I., alias «El Músico” fue identificado como uno de los colaboradores del extinto Cártel de los Beltrán Leyva, trabajaba en conjunto con Fausto Isidro Meza Flores y Pedro Inzunza Noriega.

Finalmente en el operativo se utilizaron unidades blindadas y antillas, así como helicópteros Black Hawk que recorrieron las comunidades de La Noria de Arriba y La Noria de Abajo en Mocorito.

Además de El Rincón de los Monzón y Alconyonqui en Badiraguato.