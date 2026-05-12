Se evacuó a la gente del barco con brote de hantavirus

Según EE.UU. 18 ciudadanos están en cuarentena, la OMS reafirma que el riesgo de brote mayor sigue siendo bajo

Regeneración, 12 de abril 2026– Los últimos dos aviones de evacuación que trasladaban a los pasajeros y la tripulación del crucero afectado por un brote de hantavirus llegaron a los Países Bajos, después de que un pasajero estadounidense repatriado diera positivo en la prueba de esta enfermedad respiratoria.

Evacuados

Estos aviones llevaron a 28 evacuados del MV Hondius, que estaba atracado en las Islas Canarias.

Entre ellos se encontraban seis pasajeros y 19 miembros de la tripulación, según lo informado el lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

Entre los evacuados hay cuatro australianos, un neozelandés y un británico residente en Australia.

Se prevé que los pasajeros permanezcan en cuarentena en un centro cerca de la base aérea de Eindhoven antes de ser repatriados.

Operación

Su llegada finaliza una complicada operación en la que se evacuaron y repatriaron a 94 personas a alrededor de 20 países para cumplir con un período de cuarentena.

Esto sucede 41 días después de que el MV Hondius partiera del sur de Argentina y nueve días tras el primer resultado positivo de la prueba de la infección respiratoria.

Desde el inicio del brote de hantavirus en el barco, tres personas —una pareja de los Países Bajos y un ciudadano alemán— han perdido la vida.

La cepa en cuestión, denominada virus de los Andes, se transmite típicamente a través de roedores.

Transmisión

Además, es la única variante de hantavirus que permite una transmisión limitada entre personas.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) revelaron que un ciudadano estadounidense dio positivo en una prueba bioquímica.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. , manifestó su confianza en la respuesta de Estados Unidos durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Teníamos un equipo de los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] en Tenerife [España].

Teníamos aviones listos para trasladar a los pacientes”, dijo. “Tenemos la situación bajo control y no estamos preocupados”.

OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se dirigió a los pasajeros el lunes en Tenerife, en las Islas Canarias.

Se esforzó por tranquilizarlos, diciendo que “no hay nada que temer. El riesgo es bajo. Esto no es otro COVID”.

Hasta el lunes, la OMS reportó siete casos confirmados del virus y dos más sospechosos.

Uno de estos casos falleció antes de ser evaluado y el otro se encuentra en Tristan da Cunha, una isla remota del Atlántico Sur donde no se han realizado pruebas.

Casos

Entre los casos confirmados se encuentra una pasajera francesa, que dio positivo tras la llegada del barco a las Islas Canarias el domingo.

Su estado de salud estaba empeorando, según lo declarado por la ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist.

El Hondius navega en este momento desde Tenerife hacia Rotterdam, en los Países Bajos, donde se detendrá para llevar a cabo su desinfección.

A bordo hay 25 miembros de la tripulación y dos profesionales de la salud, de acuerdo con lo que comunicó el lunes la empresa Oceanwide Expeditions.