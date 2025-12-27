Israel avanza hacia África y reconoce a Somalilandia como Estado

Los ministros de Exteriores de Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti condenan a Israel y defienden la integridad territorial somalí

Regeneración, 26 de diciembre de 2025– Este viernes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, notificó que Israel acepta a Somalilandia como Estado, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. Esta nueva república se separó de Somalia y no había sido reconocida anteriormente.

Rechazo

Los ministros de Asuntos Exteriores de Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti han condenado el reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia, según ha declarado Egipto este viernes.

«Los ministros reafirmaron su total rechazo y condena al reconocimiento por parte de Israel de la región de Somalilandia.

Subrayando su pleno apoyo a la unidad, «soberanía e integridad territorial de Somalia», ha asegurado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto.

Declaración conjunta

Cabe destacar que a nombre de la Unión Africana Su Excelencia Mahmoud Ali Youssouf rechazó la fragmentación del país africano.

«Rechazo firmemente cualquier iniciativa o acción encaminada a reconocer a Somalilandia como entidad independiente…»

«.., recordando que Somalilandia sigue siendo parte integral de la República Federal de Somalia».

«Cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia contraviene los principios fundamentales de la Unión Africana…

«… y podría sentar un precedente peligroso con profundas consecuencias para la paz y la estabilidad en todo el continente».

El Presidente de la Comisión «reitera el compromiso inquebrantable de la Unión Africana con la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia».

Así como su pleno apoyo a los esfuerzos de las autoridades somalíes para consolidar la paz, fortalecer las instituciones del Estado y promover una gobernanza inclusiva.

Insiste

Y es que el funcionario reafirmó «inequívocamente la posición constante y de larga data de la Unión Africana, basada en los principios consagrados en el Acta Constitutiva de la Unión Africana…

«.., en particular el respeto de la intangibilidad de las fronteras heredadas en el momento de la independencia, como se afirmó en la decisión de 1964 de la Organización de la Unidad Africana«.

Filiesteos

«El primer ministro Netanyahu, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, y el presidente de la República de Somalilandia firmaron una declaración conjunta».

Según informó la oficina del primer ministro de Israel.

«Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump».

Explicó el Gabinete de Netanyahu en el comunicado, añadiendo que el líder israelí discutió con el presidente de la nación del Cuerno de África.

Además, Israel tiene planes de ampliar «la colaboración en agricultura, salud, tecnología y economía» de manera inmediata.

Ministro

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, declaró en X que este «acuerdo de reconocimiento mutuo» es el resultado de «un diálogo extenso y continuo» durante el último año.

El Gobierno de Somalilandia, a su vez, mostró «su firme intención de alinearse con los Acuerdos de Abraham», según un comunicado de su Ministerio de Exteriores.

También calificó la decisión de Israel como «un avance significativo en la búsqueda de legitimidad internacional» por parte del estado africano.

Saar tuvo su primer encuentro con representantes del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, en marzo.

Visitas

Desde ese momento, se han realizado varias visitas discretas de altos funcionarios, según diversos medios de comunicación de Estados Unidos.

El presidente de Somalilandia, Cabdiraxmaan Cirro, celebra el reconocimiento, considerándolo un «hito histórico».

«Este paso marca el inicio de una asociación estratégica que promueve intereses mutuos, fortalece la paz y la seguridad regionales…

…y genera beneficios compartidos para todas las partes interesadas, sin perjuicio de ninguna de ellas», ha declarado en X.

Somalilandia

Somalilandia ocupa un área de 175,000 km² en el noroeste de Somalia, y proclamó su independencia de manera unilateral en 1991.