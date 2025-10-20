7 millones de personas marchan en EE.UU: «No Kings»

Es la protesta pacífica más grande en la historia del país. «No hay reyes en una democracia» resuena en calles de 2,600 ciudades de EE.UU
Regeneración, 20 de octubre 2025– Manifestaciones a nivel nacional: Enormes multitudes marcharon en las principales ciudades y reuniones más pequeñas han surgido en todo el país para protestas de “No Kings” contra el Gobierno del presidente Donald Trump.
Autoritarismo
Los organizadores afirman que Trump está liderando un régimen cada vez más militarizado y autoritario.
Las redadas masivas de ICE y el despliegue de militares en estados gobernados por demócratas han intensificado la indignación desde las protestas en junio.
Trump y el Partido Republicano han desestimado las manifestaciones, y algunos republicanos las califican de antiestadounidenses.
Gobierno paralizado: las protestas se dan en el contexto de un cierre del Gobierno federal.
Los legisladores del Partido Republicano y la Casa Blanca están en un enfrentamiento con los demócratas;
Quienes buscan abordar los subsidios de salud antes de aprobar un proyecto de financiamiento.
Participación
Casi 7 millones de personas participaron en las marchas «No Kings» el sábado, según los organizadores
Siete millones de manifestantes, alrededor de dos millones más que en junio, se reunieron el sábado para la segunda ronda de manifestaciones “No Kings”.
En una amplia oposición a lo que describieron como la agenda “autoritaria” del presidente Donald Trump.
Los manifestantes se congregaron en más de 2.600 ciudades y pueblos de Estados Unidos el sábado.
Las manifestaciones generalizadas fueron en su mayoría pacíficas, según la Policía, y muchas grandes ciudades informaron que no hubo incidentes ni arrestos relacionados con las protestas.
Chicago EE.UU
En el epicentro de la ofensiva migratoria de Trump, miles se manifestaron con pancartas caseras y carteles de “Hands Off Chicago”.
Ondearon banderas estadounidenses al revés junto con algunas banderas mexicanas y del orgullo.
Manifestantes dijeron a CNN que las redadas migratorias, los recortes a Medicaid y otras políticas fueron algunas de las razones para manifestarse el sábado.
Los Ángeles
Manifestantes con disfraces inflables y ondeando banderas estadounidenses llenaron las calles de Los Ángeles en respuesta a la caracterización presidencial de las protestas.
“Creo que es muy difícil llamar zona de guerra a algo cuando lo que ves es una fiesta de barrio y gente en disfraces de Halloween”, dijo un manifestante.
Washington D.C.
Empleados federales actuales y anteriores salieron a la Avenida Pensilvania en el día 18 del cierre del Gobierno, pidiendo una retórica política más calmada.
Una empleada federal suspendida que protestaba el sábado dijo a CNN que pierde el sueño por la preocupación de su empleo y el pago de sus cuentas.
Nueva York
En una ya agitada Times Square, multitudes de manifestantes se extendieron por varias cuadras mientras las protestas avanzaban hacia el Bajo Manhattan.
Una manifestante dijo que ha estado protestando desde la década de 1960, sosteniendo un cartel que decía:
“Protestamos porque amamos a EE. UU y queremos recuperarlo”.
Atlanta
En la capital de Georgia, los manifestantes se reunieron para honrar el profundo legado de derechos civiles de la ciudad.
La manifestación del sábado marcó un tono poderoso para el día nacional de protesta:
Un llamado pacífico pero urgente para proteger la democracia, rechazar el odio y continuar el legado de quienes marcharon antes.
Resto del mundo
Asimismo, se registraron protestas en solidaridad en diversas ciudades del mundo.
En Londres, manifestantes se dieron cita frente a la embajada estadounidense y protestaron en apoyo a sus pares norteamericanos.
Berlín, Madrid, Barcelona, Edimburgo, fueron otras de la ciudades que registraron protestas en rechazo a la administración de Donald Trump.
Reacción de Trump
Por su parte, Donald Trump se mofó de las movilizaciones colocando en su red Truth Social un video en el que aparece coronado, arrojando excremento a manifestantes desde una avioneta militar.
El vicepresidente JD Vance, a su vez, colocó otro video en el que Trump se coloca una corona, saca una espada y gente frente a él procede a arrodillarse en sumisión.