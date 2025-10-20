7 millones de personas marchan en EE.UU: «No Kings»

Es la protesta pacífica más grande en la historia del país. «No hay reyes en una democracia» resuena en calles de 2,600 ciudades de EE.UU

Regeneración, 20 de octubre 2025– Manifestaciones a nivel nacional: Enormes multitudes marcharon en las principales ciudades y reuniones más pequeñas han surgido en todo el país para protestas de “No Kings” contra el Gobierno del presidente Donald Trump.

Good morning and Happy Sunday to everyone who was THRILLED to see 7 million people participate peacefully in No Kings protests: not just in Blue states, but in red states, and all over the world!



A complete rejection of trump's fascism.

Make sure everyone sees this! pic.twitter.com/olTp8koEvB — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) October 19, 2025

Autoritarismo

Los organizadores afirman que Trump está liderando un régimen cada vez más militarizado y autoritario.

Las redadas masivas de ICE y el despliegue de militares en estados gobernados por demócratas han intensificado la indignación desde las protestas en junio.

This is how Chicago protests peacefully on “No Kings Day”! People all over the World are now wearing the inflatable costumes as they protest in solidarity against this Administration! 👇👇 pic.twitter.com/dw3owsZQcv — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) October 18, 2025

Trump y el Partido Republicano han desestimado las manifestaciones, y algunos republicanos las califican de antiestadounidenses.

Gobierno paralizado: las protestas se dan en el contexto de un cierre del Gobierno federal.

"no kings protests are violent" and it's actually someone wearing a rubber chicken costume leading a dance party outside the US capitol building pic.twitter.com/flffxxGBye — jen rice (@jen_rice_) October 18, 2025

Los legisladores del Partido Republicano y la Casa Blanca están en un enfrentamiento con los demócratas;

Quienes buscan abordar los subsidios de salud antes de aprobar un proyecto de financiamiento.

Participación

Casi 7 millones de personas participaron en las marchas «No Kings» el sábado, según los organizadores

Siete millones de manifestantes, alrededor de dos millones más que en junio, se reunieron el sábado para la segunda ronda de manifestaciones “No Kings”.

Now this is how the Community of San Diego gets out and protests on “No Kings Day”! They’re sick of what this Administration is doing to this Country! 👇👇👇 pic.twitter.com/u2Hzr31K7O — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) October 18, 2025

En una amplia oposición a lo que describieron como la agenda “autoritaria” del presidente Donald Trump.

Los manifestantes se congregaron en más de 2.600 ciudades y pueblos de Estados Unidos el sábado.

Thousands in Dallas are joining millions across the country for nationwide No Kings Day protests to send a clear message to the Trump administration — the power of the people united is greater than the billionaires in power. pic.twitter.com/ewvmgjklRb — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) October 18, 2025

Las manifestaciones generalizadas fueron en su mayoría pacíficas, según la Policía, y muchas grandes ciudades informaron que no hubo incidentes ni arrestos relacionados con las protestas.

Chicago EE.UU

En el epicentro de la ofensiva migratoria de Trump, miles se manifestaron con pancartas caseras y carteles de “Hands Off Chicago”.

No kings – Chicago pic.twitter.com/McVmz7qrCu — John Cusack (@johncusack) October 18, 2025

Ondearon banderas estadounidenses al revés junto con algunas banderas mexicanas y del orgullo.

Manifestantes dijeron a CNN que las redadas migratorias, los recortes a Medicaid y otras políticas fueron algunas de las razones para manifestarse el sábado.

Here’s a time lapse of Chicago yesterday at the No Kings Protest.



Let me guess, MAGA, this too is an “old video” and this didn’t actually happen, right? 🤣 pic.twitter.com/WjtV8XhjJL — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 19, 2025

Los Ángeles

Manifestantes con disfraces inflables y ondeando banderas estadounidenses llenaron las calles de Los Ángeles en respuesta a la caracterización presidencial de las protestas.

HOLY CRAP!!



Video of Los Angeles No Kings protest.



America is sick of Trump. pic.twitter.com/Zi4pylfX21 — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 15, 2025

“Creo que es muy difícil llamar zona de guerra a algo cuando lo que ves es una fiesta de barrio y gente en disfraces de Halloween”, dijo un manifestante.

Washington D.C.

Empleados federales actuales y anteriores salieron a la Avenida Pensilvania en el día 18 del cierre del Gobierno, pidiendo una retórica política más calmada.

BREAKING: This is in Trump's back yard. Washington DC No Kings Day Protest. This is just the start of the day.



It is absolutely unbelievable how many people are turning out for this. I love how everyone is staying peaceful. It's exactly what Trump doesn't want. pic.twitter.com/xHuCHguAyg — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

Una empleada federal suspendida que protestaba el sábado dijo a CNN que pierde el sueño por la preocupación de su empleo y el pago de sus cuentas.

Nueva York

En una ya agitada Times Square, multitudes de manifestantes se extendieron por varias cuadras mientras las protestas avanzaban hacia el Bajo Manhattan.

NO KINGS in NYC. A powerful PEACEFUL protest. #NoKings pic.twitter.com/dlmmqOV299 — Sam Tahhan (@TahhanSolo) October 18, 2025

Una manifestante dijo que ha estado protestando desde la década de 1960, sosteniendo un cartel que decía:

“Protestamos porque amamos a EE. UU y queremos recuperarlo”.

New York says #NoKings (taken from the terrace of #theskyapartment – the march is headed downtown to Madison Square Park, but Fifth Avenue is so jam-packed it's moving at a snail's pace) pic.twitter.com/aHDs2uyiuY — cindygallop.eth (@cindygallop) June 14, 2025

Atlanta

En la capital de Georgia, los manifestantes se reunieron para honrar el profundo legado de derechos civiles de la ciudad.

🚨CHECK THIS OUT RIGHT HERE:



This is not New York.



This is not California.



This is not Boston.



THIS IS GEORGIA.



No Kings! Ever!



pic.twitter.com/qMvrDqPa7x — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 18, 2025

La manifestación del sábado marcó un tono poderoso para el día nacional de protesta:

Un llamado pacífico pero urgente para proteger la democracia, rechazar el odio y continuar el legado de quienes marcharon antes.

Resto del mundo

Asimismo, se registraron protestas en solidaridad en diversas ciudades del mundo.

En Londres, manifestantes se dieron cita frente a la embajada estadounidense y protestaron en apoyo a sus pares norteamericanos.

This is the "No Kings" rally outside of the US embassy in London.



London will in fact still have a king tomorrow. pic.twitter.com/5mwW6K8W8w — Tim Sharp 🍊 🍊 🇺🇸 (@realtimsharp) June 14, 2025

Berlín, Madrid, Barcelona, Edimburgo, fueron otras de la ciudades que registraron protestas en rechazo a la administración de Donald Trump.

Reacción de Trump

Por su parte, Donald Trump se mofó de las movilizaciones colocando en su red Truth Social un video en el que aparece coronado, arrojando excremento a manifestantes desde una avioneta militar.

#Trump did not create this AI video, but he shared it on Truth Social late Saturday night after #NoKings ended. It shows him dumping poo from a plane onto protesters. pic.twitter.com/SdfHZ7TFV3 — Modern Scot (@Modern_Scot) October 19, 2025

El vicepresidente JD Vance, a su vez, colocó otro video en el que Trump se coloca una corona, saca una espada y gente frente a él procede a arrodillarse en sumisión.