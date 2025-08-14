Treviño, exdirector de Pemex será extraditado y juzgado en México

Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex acusado de sobornos por más de 4 millones. Detenido en EE.UU. Será extraditado

Regeneración, 14 de agosto de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el miércoles fue detenido en EE.UU, Carlos Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al tiempo que precisó será deportado a México y juzgado aquí por corrupción con relación con el caso Odebrecht.

Sheinbaum

“Ayer se detuvo a un ex director de Pemex que era parte de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”.

Cabe destacar que Trevino es señalado por presunta corrupción relacionados con el caso Odebrecht.

Esto es por sobornos para operar una planta de polietileno, la cual era abastecida de etanol por la empresa productiva del Estado.

La Presidenta @Claudiashein confirmó que Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex, ligado al caso Odebrecht y a Emilio Lozoya fue detenido en #EEUU pic.twitter.com/8YAqR7qnu1 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 14, 2025

E incluso se indica que se trata de un subsidio ilegal que dejó a la firma brasileña ganancias millonarias.

Y es que Emilio Lozoya Austin, antecesor de Treviño en este cargo, afirmó que Treviño recibió a cambio 4 millones 390 mil pesos de soborno.

Desde 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Interpol emitir una ficha roja para la localizar y detener a Treviño Medina.

Lo anterior, luego de que un juez giró una orden de aprehensión en contra del ex funcionario, después de no presentarse a una audiencia a la que fue citado.

Lo anterior, como parte de un juicio por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalan en redes sociales.

¡Tómala!



En los próximos días el ex director de Pemex Carlos Treviño Medina, que fue detenido en #EU, será deportado.



Es una solicitud que había desde hace como 5 años, lo detienen y va a ser deportado. Está detenido por sobornos del caso #Odebrecht, detalló la presidenta… pic.twitter.com/D4yxqnYr6W — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) August 14, 2025

Personaje

Como se indica Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue arrestado en Estados Unidos.

Cabe destacar que es acusado de recibir sobornos relacionados con la aprobación de la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El sujeto, originario de Nuevo León, Treviño Medina es ingeniero en Industrias Alimentarias por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Se precisa asimismo que la denuncia contra Treviño fue presentada por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

Mismo quien lo señaló como uno de los funcionarios que habrían recibido sobornos para facilitar la aprobación de la reforma energética.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Treviño habría recibido 4 millones de pesos como parte de un esquema de corrupción que involucró a empresarios, legisladores y altos funcionarios.

La acusación forma parte de una investigación más amplia sobre los casos Odebrecht y Agronitrogenados, en los que Lozoya también está implicado.

Como se sabe, la FGR ha solicitado a autoridades estadounidenses información sobre empresarios que habrían financiado ilegalmente la reforma energética

Carlos Treviño Medina fue arrestado en Estados Unidos, aunque las autoridades no han precisado el lugar ni las circunstancias exactas de su detención.

Asimismo, la Fiscalía federal de México lo acusa de delitos de cohecho y asociación delictuosa, en el marco de una investigación que podría escalar hacia otros actores políticos y empresariales.

Cargos

Asimismo se indica una larga lista de puesto ocupados por Treviño, como Director corporativo de Finanzas en Pemex, donde supervisó el manejo de recursos de la empresa productiva del Estado.

Director corporativo de Administración y Servicios, con responsabilidad sobre procesos internos y contrataciones.

Cabe destacar que fungió como Oficial mayor en las secretarías de Economía y de Energía, Subsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Director general de Financiera Rural y de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, Treviño asumió la dirección general de Pemex en noviembre de 2017, tras la salida de José Antonio González Anaya, quien fue nombrado secretario de Hacienda.