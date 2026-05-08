Líbano pide consolidar el alto el fuego, Israel intensifica ataques

Israel incrementa los bombardeos, mientras se preparan nuevas conversaciones, en el contexto de una tregua simbólica

Regeneración, 8 de abril 2026– Israel intensificó aún más los ataques a Líbano desde que se estableció la tregua hace tres semanas. Hezbollah lanzó misiles hacia el norte de Israel, causando heridas a tres soldados en ataques con drones, mientras que el Ejército israelí bombardeó el sur de Líbano matando a más de diez personas.

Negociaciones

Además, se prevé una tercera serie de negociaciones en Washington para la próxima semana, en la que Beirut subraya que Israel debe comprometerse a cumplir con el alto el fuego.

A pesar del cese de hostilidades declarado, las confrontaciones entre Israel y Hezbollah continúan aumentando en el terreno.

Israel agravó aún más la violencia el miércoles con un ataque aéreo en Beirut, mientras sigue realizando ataques frecuentes en el sur del Líbano.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés informó sobre un incidente en Toura, cerca de la ciudad de Tiro.

Víctimas

Cuatro personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas, entre ellas dos mujeres.

En su informe diario, el Centro de Operaciones de Emergencia libanés reportó 21 nuevas muertes en las últimas 24 horas.

Esto eleva el número total a 2,759 fallecidos y 8,512 heridos desde que Israel reactivó su ofensiva contra Líbano a principios de marzo.

Asimismo, ONU Mujeres alertó que al menos 25 de los fallecidos durante la tregua han sido mujeres, y otras 109 padecieron lesiones.

Peligro

«Esto pone de relieve el peligro continuo que enfrentan mujeres y niñas mientras intentan regresar a sus hogares…

…en el sur del Líbano bajo la aparente seguridad del alto al fuego», declaró el director regional para los Estados Árabes de ONU Mujeres, Moez Doraid.

Por otro lado, el Ejército israelí confirmó que tres de sus soldados sufrieron lesiones, uno de ellos de gravedad, a causa de dos explosiones de drones.

Beirut solicita «fortalecer» el cese al fuego y demanda que Israel detenga sus ataques.

Disposición

Si Beirut muestra su disposición al alto el fuego, exige que Israel haga lo mismo, poniendo fin a sus constantes infracciones de una tregua ampliamente simbólica.

Esto fue declarado por el presidente libanés Joseph Aoun durante una reunión con una delegación de la Unión Europea.

La tercera ronda de negociaciones en Washington está planificada para llevarse a cabo el jueves 14 y viernes 15 de mayo.

En este encuentro se espera que la representación de ambas partes sea más amplia, ya que hasta ahora se había mantenido a nivel de embajadores.

Encuentro

Ese encuentro tendrá como prioridad en la agenda «fortalecer el alto el fuego, si los ataques israelíes siguen.»

Indicó el primer ministro libanés Nawaf Salam en una entrevista con Al-Jazeera.

Aunque Líbano y Estados Unidos buscan que el cese de hostilidades se extienda más allá del 15 de mayo, no está claro si Israel aceptará esto.

De acuerdo con fuentes israelíes, Netanyahu busca que, en caso de que no progresen las conversaciones, Estados Unidos apoye reiniciar los bombardeos extensos en Líbano.