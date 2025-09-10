Jefa Clara anuncia basificación de 14 mil trabajadores de CDMX

Garantizar justicia laboral a servidores públicos. Trabajadores antes de tiempo fijo y obra determinada ahora tendrán plaza de base en CDMX

Regeneración, 10 de septiembre de 2025. La Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, anunció la basificación de más de 14 mil trabajadoras y trabajadores de Nómina 8.

Esto, como parte del proceso para garantizar justicia social y laboral para las y los servidores públicos del gobierno capitalino.

CDMX

“Nuestro compromiso fue velar por los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo de quienes están al frente de los servicios del Gobierno de la Ciudad de México”, afirmó.

Y es que ante miles de trabajadores y trabajadoras desplegados en la Plaza de la Constitución, la mandataria capitalina agradeció su esfuerzo y trabajo.

El compromiso fue claro: hacer justicia laboral a quienes día a día sostienen el trabajo del Gobierno de la Ciudad.



Hoy lo cumplimos. Más de 13 mil trabajadoras y trabajadores de Nómina 8 ya son de base. Un reconocimiento merecido a su esfuerzo de tantos años y un paso firme… pic.twitter.com/85qOTYD7Rt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 9, 2025

Mismo que representa una fuerza fundamental para que la capital se mantenga en pie, por lo que su nuevo esquema laboral representa un reconocimiento y un avance en sus derechos laborales.

Brugada Molina precisó que a partir del 1o. de septiembre de este año, los primeros 14 mil empleados que antes eran Nómina 8 cuentan con su base.

E incluso detalló que a partir del 15 de septiembre recibirán su primer pago bajo el nuevo esquema, que representa acceso a todos los derechos laborales y prestaciones de ley.

Jefa Clara

“Contarán con seguridad social completa, Afore, apoyos de vivienda, seguro de vida y mejores prestaciones. Ya no es sólo un contrato temporal».

«Ustedes se convierten en la fuerza basificada de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, con todos los esquemas de derechos”.

Resaltó además, una inversión de 582 millones de pesos este año para garantizar todos los derechos laborales a las y los trabajadores que hoy se basifican:

“Esto es justicia laboral, es reconocer su esfuerzo y compromiso con la ciudad”.

Mencionó que el gobierno que encabeza está comprometido a garantizar justicia a sus trabajadores.

Adicionalmente, dijo, se han otorgado 4 mil 300 dígitos sindicales y continuará la renivelación de empleados de todas las áreas, dependencias y alcaldías.

Es decir, dando pasos hacia la “institucionalidad, a la formalización, a la garantía de derechos”.

Señala

Al tomar la palabra, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, expuso que los trabajadores basificados cumplieron con todos los requisitos.

Los cuales se hicieron con base en los lineamientos, sin favoritismos y de una manera transparente.

En el proceso de basificación, añadió, hay 840 personas con alguna discapacidad, esto con el fin de fomentar los derechos en una ciudad incluyente.

De Botton Falcón informó que hay 11 mil 819 trabajadoras y trabajadores que pertenecen a las alcaldías, entre las que destacan Iztapalapa.

Además, 2 mil 98; Gustavo A. Madero, mil 442; Coyoacán, 939; Venustiano Carranza, 844, y Cuauhtémoc, con 766, entre otras.

Mencionó a mil 435 de otras dependencias y organismos como Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

“Esta basificación significa mejores prestaciones económicas y sociales en beneficio de las y los trabajadores, incluyendo seguridad social completa..:»

«…, Afore, crédito para vivienda, seguro de vida y seguro colectivo para el retiro, adicionales a los derechos y prestaciones que conllevan ya las condiciones generales de trabajo”, expresó.

CDMX Histórico

Finalmente, el coordinador general de Capital Humano, José Carlos Acosta Ruiz, calificó como un hecho histórico para la capital.

Ya que, subrayó, a menos de cumplir un año de su administración, la Jefa de Gobierno ha cumplido su palabra al basificar a más de 14 mil trabajadores.

Detalló que a partir del primer semestre de 2026 el resto de servidores públicos de Nómina 8 quedarán basificados.

“Este es un gobierno de convicción cercano a la gente, cercano a sus trabajadores».

«Hoy la capital de la República se convierte en el número uno en la estabilidad de empleos, en la creación de bases y en la mejoría de sus trabajadores”, concluyó.