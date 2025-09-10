Segundo ataque con drones contra la Global Sumud Flotilla

Activistas de 44 países navegan hacia Gaza con ayuda humanitaria. Segundo ataque con explosivo en costas de Túnez país neutral

Regeneración, 10 de septiembre 2025– Dos embarcaciones de la flotilla que lleva ayuda a Gaza sufren incendios en 48 horas tras los ataques con drones en Túnez; autoridades tunecinas niegan actos hostiles y la organización insiste en la escalada de la agresión israelí.

BREAKING:



Israel just bombed the Global Sumud Flotilla in Tunis for the second consecutive night, targeting the Alma boat.



This is not just an attack on a peaceful, humanitarian mission.



It is an act of aggression against Tunisia, a blatant violation of its sovereignty. pic.twitter.com/g93b6hC1Dm — sarah (@sahouraxo) September 9, 2025

La Global Sumud Flotilla ha reportado un segundo ataque con dron frente al puerto de Sidi Bou Said, en la costa noreste de Túnez.

Nuevo incidente

El nuevo incidente fue en el barco Alma, con bandera británica, y provocó un incendio en cubierta, que fue extinguido sin que se reportaran heridos.

NEW — Footage of the reported drone attack of the "Alma" ship on the Sumud Gaza aid flotilla.



The boat was sailing under the British flag. Fire damage seen in this video.



Comes after the "Family" was attacked yesterday in Tunisian waters.



Fire since extinguished. Crew safe. pic.twitter.com/SANljqf1qn — Prem Thakker (@prem_thakker) September 9, 2025

La reciente agresión se suma a otro ataque denunciado y registrado en vídeo la madrugada del martes contra el barco Familia.

Uno de los barcos principales, sucesos que la organización ha atribuido a una intensificación de la agresión israelí contra Palestina y la misión solidaria.

Proyectil

Integrantes de barcos de la Flotilla aseguran haber visto un dron sobrevolando la cubierta del barco Familia y lanzar un proyectil causante del primer incendio.

No obstante, las autoridades tunecinas niegan categóricamente que se tratara de un ataque.

Dicen que el incendio «fue consecuencia de la combustión accidental de chalecos salvavidas a causa de un encendedor o una colilla».

Sin embargo, el dispositivo utilizado en el segundo ataque seguía presente en el barco, según denunció la activista y cantante italo-egipcia Leila Hegazy en Instagram.

La flotilla reafirma su determinación de continuar la travesía por Gaza frente al bloqueo israelí.

Eventos

Pese a los eventos violentos irregulares provocados por el Estado de Israel en aguas internacionales o terceros países.

Los barcos atacados forman parte de la flotilla que zarpó de Barcelona y permanece fondeada en Túnez.

A la espera de recibir apoyo de otras embarcaciones tunecinas para proseguir la ruta hacia Gaza.

La organización ha denunciado que estos ataques buscan “distraer y descarrilar la misión humanitaria” en un contexto de creciente violencia israelí en Gaza.

“La Global Sumud Flotilla continúa impávida.

Nuestra travesía pacífica para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza y mantener una solidaridad inquebrantable con su pueblo avanza con determinación y resolución”, concluyen en el comunicado emitido.