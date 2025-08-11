Cae Chendo y otros tres generadores de violencia en Los Mochis

En Loma Dorada, Los Mochis tras persecución agarran a Chendo líder de grupo relacionado a los Avendaño. Incautan armas y sustancias ilícitas

Regeneración, 11 de agosto de 2025. Las fuerzas de seguridad de México informaron la detención de Chendo uno de los generadores de violencia en Sinaloa.

Además, se relaciona con la elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero y homicidios de integrantes de grupos rivales.

Lo anterior informó el Gabinete de Seguridad.

Detenidos

Se explica que las acciones en seguimiento a diversas líneas de investigación se obtuvo información de la zona de movilidad de dos integrantes de un grupo delictivo.

Seguidamente, se explica, por lo que se trasladaron a la colonia Loma Dorada, en Los Mochis, para localizarlos.

Fue así que, mediante el uso de herramientas tecnológicas y recorridos de seguridad, ubicaron dos vehículos de alta gama.

Mismos en los cuales viajaban hombres armados y para evitar un riesgo para la población les marcaron el alto.

Sin embargo, los conductores aceleraron su marcha y se inició una breve persecución que culminó en la carretera Culiacán – Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Abajo

Posteriormente, se precisa, los efectivos les indicaron que descendieran de las unidades para realizarles una revisión de seguridad.

En dicha revisión, asimismo, les hallaron cuatro armas largas, un paquete confeccionado en cinta canela con cocaína, cartuchos y cargadores.

Además, uno de los vehículos contaba con reporte de robo.

Cabe señalar que entre los detenidos se identificó a Jesús Miguel “N” o Rosendo “N”, uno de los principales líderes operativos de un grupo generador de violencia.

Por lo anterior, a los cuatro hombres, de 28, 38, 40 y 48 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Datos

Y es que Chendo es identificado como uno de los líderes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

A Rosendo Avendaño, de 38 años, alias Chendo y/o El 16, se le acusa de encabezar logística y operativos de las FEA.

Mismo, subordinado de Juan Avendaño, alias Viejo Mayor y/o El 14.

Cabe destacar que en redes sociales revelaron que los otros detenidos son Jayson Ariel Tapia Cárdenas de 28 años, alias Flaco Avendaño.

E incluso, José Antonio García Rodríguez de 48 años y José Vizcarra Cervantes de 40 años.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán las acciones coordinadas para debilitar a estas estructuras criminales y garantizar la seguridad en la región.

Al tiempo que se destaca que en el operativo participaron la Defensa, Marina, Fiscalía federal, Guardia Nacional y la Protección Ciudadana.